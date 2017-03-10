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﻿俄鋁母企擬港英上市

2017-03-10 列印
　　外電引述消息指，俄鋁（486）母公司En+計劃香港、倫敦兩地上市，集資15億美元（約117億港元），估值或高達780億元；又指En+已展開上市籌備工作，包括聘請俄羅斯國有銀行VTB Capital作上市安排行等，但未有透露具體上市時間表，但料4至5月是最佳的「介紹」時間。

　　En+早於2012年已有意來港上市，但最終因歐債危機重創大宗商品價格而擱置，但隨着商品價格正錄改善，En+決定捲土重來。據En+官網資料，En+2002年成立，為俄羅斯最大的能源投資旗艦之一，旗下業務包括金屬、礦業、能源及物流，其中持有俄鋁47.41%股權，為其最大股東。En+近年積極發展新業務，例如稀有金屬生產、核能等。
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