﻿俄鋁母企擬港英上市

有線寬頻（1097）在賣盤不成下，大股東九倉（004）決定斬纜，昨日突然表示，將不再對有線寬頻提出資金承擔，有線電視前景惹關注。另一邊廂，九倉有意將部份投資物業以介紹形式分拆上市，意味放棄收費電視，全力谷收租業務。 九倉主席吳天海昨日在業績會上表示，有線過去八、九年都處於虧損狀態，考慮到有線電視中短期轉虧為盈的機會偏低，加上資金流疲弱，決定在資金承擔期滿後，九倉不再給予新的資金支持。 短期內決定牌照去向 有線寬頻現時持有收費電視、免費電視及電訊3張牌照，被問及3張牌照的去留問題，吳天海說︰「現在董事會在財務顧問的協助之下，需要在很短期時間內決定，是否接受新牌（收費電...

2017-03-10