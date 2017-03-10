﻿憂油組減產作用微 油價失守50關口

紐約油價周三急挫超過5%後，周四進一步失守每桶50美元重要心理關口，創今年來新低，反映市場憂慮油組減產仍無法令全球石油市場供需恢復均衡。下周加息機會高企，壓抑現貨金價險守每盎司1200美元水位，歐央行議息後一如預期按兵不動，歐羅重新升穿1.06美元水位，日圓匯價則跌近105兌1美元。



紐約4月期油價周四續挫，曾隔日跌1.49美元或2.96%，見每桶48.79美元，為去年12月以來再度跌穿每桶50美元關。倫敦5月期油價亦曾跌1.51美元或2.84%，見每桶51.6美元，也創去年底以來新低。



美英兩地油價至昨日已分別步入4個和3個交易日下跌。在周三，兩地油價分別低收5.38%和5.03%，主要受美國最新原油存貨增長遠大於預期影響。美國能源部公佈，上星期的原油存貨較前周增加820萬桶，升幅遠多於市場預期的200萬桶；報5.284億桶，再創有紀錄以來新高，也是連續第9周報升。ClipperData的商品研究主管史密夫表示，近月來紐約期油好倉早已爆滿，隨著過去數日紐油價跌穿近期的區間，愈來愈多好友入市平倉，以致紐油跌穿50美元水平。



金價方面，利率期貨顯示美國聯儲局的下周四的加息機已升十成，期金價昨步入連續第8個交易日下跌，曾挫至5周以來新低，險守每盎司1200美元水平。紐約4月期金價曾隔日跌6.5美元或0.54%，見每盎司1202.9美元，步入連續第8個交易日下跌；倫敦現貨金價曾跌5.07美元或0.42%，見每盎司1203.27美元，也是步入4連跌。兩項金價皆為今年2月1日以來低位。Natixis的金屬分析師表示，聯儲局3月中加息的市場看法日益被證實，金價則日益受壓，跌穿千二美元，指日可待。



匯市方面，歐洲央行行長德拉吉周四在議息後記者會上指，歐羅區經濟下滑風險已沒有過往尖銳，貨幣刺激的逼切性已不大，其言論帶動歐羅靠穩，升見1.0615美元（歐羅兌8.24港元），隔日升0.7%。



另外，日圓兌美元昨續挫，低位曾見114.94兌1美元（每百日圓兌6.75港元），跌0.52%，為1月20日以來高位。美匯指數先升後軟，昨日早段曾升見102.25點，到美市早段回軟0.36%，見101.7點。