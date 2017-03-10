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﻿佐丹奴全年賺4.3億 轉型攻中高價產品

2017-03-10 列印
　　佐丹奴國際（709）昨日公佈去年全年多賺1.88%，純利4.34億元；銷售額跌4%，至51.45億元；末期息每股派15仙，每股基本及攤薄盈利27.7仙。佐丹奴主席及行政總裁劉國權表示，今年首兩個月同店銷售有增長，相信零售市道不悲觀，但對於公司去年銷售下跌，劉國權認為是大中華地區關閉表現較差門市，以及人民幣貶值令匯兌後的銷售額減少所致。

　　佐丹奴去年毛利率增1.8個百分點，至59.4%，他預期，今年競爭減弱，減價情況將減少。而且該公司會逐漸轉型，追求銷售價值而非數量，集中中高價產品。劉國權透露，將推出高價戶外品牌，包括鵝絨及鴨絨產品，整體產品售價會繼續提升約3%。

　　劉國權又指，香港租金壓力自兩年前開始下降，料未來3年租金平穩，預計今年在港最多開設10間分店，料街舖、商場鋪各佔一半。另外，UNIQLO母公司迅銷旗下休閒時裝品牌「GU」將於本月底登陸本港，面對競爭對手，劉國權指從未沒怕過。
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