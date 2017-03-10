﻿IFC外望——滙控新日夜理財中心落戶沙田

滙控（005）旗下滙豐銀行為回應偏遠地區客戶對基本銀行服務的需要，於沙田水泉澳邨設立首間全新模式的日夜理財中心（Day & Night Plus），並於昨日正式開幕，同時年內將多增2間流動銀行。



滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，新模式的日夜理財中心是人、機兼備的服務網點，未來亦會將現有3家舊模式的日夜理財中心過渡為新模式運作。



全新模式的日夜理財中心設有多部自助銀行服務終端機，並於營業時間內有2名銀行服務主任及1名客戶服務大使駐守。舊模式的3間日夜理財中心主要有機、沒人駐守。



滙豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，未來將視乎地點的要求，考慮多增新模式的日夜理財中心。欣格雷補充說，暫未定增設新模式日夜理財中心的數目，但設立這類中心所需地方面積至少要有240平方尺。



滙豐昨又公佈，第2間滙豐流動銀行將於4月3日啟用，服務地點將增至12個公共屋邨。欣格雷指，計劃今年底再增第3間流動銀行。



該行將繼續投資零售銀行及財富管理業務，欣格雷未有透露有關投資額，只稱集團計劃在2015至2017年間投資於該項業務的全球轉型計劃涉及金額超過10億美元。



調控因城施策 恒大讚好



全國政協委員、中國恒大（3333）主席許家印昨日出席政協記者會時表示，去年中央提出去庫存，應該說是在經濟比較發達的城市，尤其是一線城市房價漲得比較快，政府採取因城施策及時進行調控，比如：對熱點城市進行限購、限貸、限價；並稱中央近期提出的「金融機構資金不可以拿去內地熱點城市買地」度調控措施「非常好」。



他指出，內地繼續對三四線城市去庫存是總的基調，尤其是對樓市調控採取的因城施策，這和過往幾年不一樣，亦是最大的區別。



他續稱，內地一線至四線城市之間經濟發達程度不相同，認為採取因城施策調控措施「非常正確與合理」，相信內地樓市一定能夠健康發展。



此外，問及如何看待內地樓市的內部風險及調控政策如何影響恒大融資，許家印並未作出回應。



高瞻