﻿市場簡訊

—歐洲央行昨晚議息後，維持三大基準利率不變，以及維持量化寬鬆買債計劃至年底。歐央行理事會議息後，重申由4月起，將目前每月800億歐羅的量寬買債額度，降低至600億歐羅，同時維持主要再融資利率於零，以及存款機制利率於負0.4厘等不變，與市場預期相符。



央行聲明稱，即使在結束量寬計劃後，仍會維持目前或較低的利率水平不變一段較長時間。



行長德拉吉在記者會上稱，區內基本通脹壓力持續溫和，經濟仍存下行風險，因此需要相當程度的寬鬆貨幣政策支持。







—今日有兩隻新股上市，在主板上市的Persta（3395），公開發售超購1.55倍，一手中籤率100%；以招股價近下限3.16元定價，淨集資1.81億元。昨日暗盤在輝立高見5元，升58.2%，收報4.6元，升45.57%，每手帳面賺1440元；在耀才則收報4元，升26.6%，每手賺840元。至於創業板新股ECI Tech（8013），每股定價0.15元，為招股價中間範圍，淨集資3150萬元。



該股昨日暗盤升逾30%，每手帳面最多賺280元。另外，弘和仁愛醫療（3869）昨日截止公開發售，市傳超購2.5倍。







—滙控（005）繼周二公佈向瑞信出售15億美元的美國二按組合後，翌日再公佈按其縮減美國按揭業務計劃，以約34億美元總代價向瑞信再出售主要為一按的組合，預計滙控可獲稅前溢利1.5億美元（約11.7億港元）。







—信利國際（732）發盈警 ，預料截至去年12月底止純利將較2015年同期的8.45億元減少約30%。







—協盛協豐（707）宣佈，林芝強基於個人事務，已辭任協盛協豐執行董事一職，由2017年3月9日起生效。



—海通國際（665）公佈，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利16.8億元，按年下跌33.06%，每股盈利31.76仙，派末期息8仙。期內，總收入53.51億元，按年減少7.88%。







—昨日復牌的天順證券（1141）前晚公佈，擬向民行（1988）附屬和華融（2799）附屬配售共269.5億股新股，配售價0.032元；另外向現有股東林海四與艾青收購合共34.27億股，每股作價0.06元。



配售價和收購價較前收市價分別折讓89.84%及80.95%。天順證券全日無升跌，成交1.46億元。







—TOM集團（2383）去年全年持續經營業務的綜合收入減少17%至10.34億元，計入已終止營運業務後，集團錄得虧蝕2.77億元。而郵樂交易總額按年增長超過200%至逾700億元人民幣。



截至去年底，中國農村超過30萬家零售店已加入郵樂的電子商貿平台。







—國資委主任肖亞慶昨表示，今年將在強化風險控制的同時，深入推動央企在重點領域的重組及「瘦身」，包括鋼鐵、煤電、重型製造裝備等。



針對外界對混合所有制改革存在爭議，肖亞慶稱，不是所有的國企、央企都要推動混改，適合混改的就推混改，適合控股方式的就控股，適合於百分之百持股的就百分百的國有股，也可以參股。



今年首兩個月，中央企業的營業收入為3.7萬億元（人民幣，下同），按年增長15.2%；利潤為1686億元，增長29.1%。截至去年底，國資監管系統產總額144.1萬億元，淨資產45.3萬億元。







—洪橋集團（8137）昨發盈喜，預料截至去年12月底止年度業績扭虧為盈。