﻿市值蒸發近六億 有線股價狂瀉 曾插逾46%

九倉(004)主席吳天海前日在業績會上明言，不會再為有線寬頻(1097)注入新資金，昨日有線復牌股價即狂瀉，最多曾挫逾46%，市值單蒸發近6億元。九倉母公司會德豐(020)主席吳宗權昨日於業績會上表示，現時有線要集中看財務顧問意見，再交由董事局考慮，在報告未出之前，很難就事件再作補充。



有線電視前日中午停牌，昨日復牌隨即大幅下跌，最多曾狂瀉逾46%，跌至0.5元，臨近收市跌勢才略為喘定，但仍大跌34%，收報0.61元，單日市值蒸發近6億元。至於九倉則創出52周新高，曾升至68.45元，收市報67.65元，升8.6%。



九倉急升8.6%



被問及有線賣盤多時仍未成功，並傳出有不少中資均對有線電視感興趣，當中包括阿里巴巴等，惟有傳九倉索價20億元，最終嚇退潛在買家，吳宗權僅稱不知道交易消息來源，加上買賣雙方有保密協議，所以沒有進一步補充。



就有線復牌股價即插水，西證香港期貨副總裁馮時裕表示，即使九倉沒有停止注入新資金的行動，有線的前景依然暗淡，因為作為電視媒體其受眾只局限在香港，未能將受眾擴大至海外，故賺錢能力欠佳。馮時裕續稱，有線昨日股價大瀉，他相信下周一股價會先略為喘定，惟短期仍會在低位徘徊。



會德豐去年受惠出售商廈及售樓盈利，股東溢利達162.9億元，升14.5%，每股盈利8元，派末期息每股85仙，增12.5仙。去年會德豐物業銷售大增71%，至221億元，今年物業銷售目標只是100億元。



港股周五於23500水平好淡爭持，恒指昨收市險守23500，全日升67點，以全周計，恒指累積上升15點或0.06%；國指累積下跌75點或0.74%。



港股經過周四急跌後，恒指周五高開33點，報23534點，開市初段續反彈，曾高見23603點，最多升102點，但未能進一步突破10天線（23685）阻力，早市中段更由升轉跌，更跌穿23500點，最多跌62點，低見23438點，午後收復23500點，重展升勢，恒指收報23568點，升67點或0.29%；國企指數收報10069點，下滑26點或0.26%，成交金額685.86億元。