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﻿泓富產業可分派收入增1.7%

2017-03-11 列印
　　泓富產業信託（808）公佈截至去年12月31日全年業績，可分派收入為2.584億港元，升1.7%，每單位末期分派為8.71仙，較前年跌3%，連同每單位中期分派9.06仙，於報告年度之每基金單位分派總額為17.77仙，相當於分派收益率5.8%。每基金單位分派按年增長0.5%。

　　泓富產業信託主席趙國雄指出，集團在充滿挑戰的市場環境中迎難而上，可分派收入穩健增長，增加1.7%至2.58億元，主要受惠於物業收入淨額穩步上升，增長3.6%至3.578億元所帶動。物業估值上升3.4%至107.77億元。穩定收益增長3.2%至4.53億元，主要受惠於物業組合的租金調升率增幅，以及穩定的出租率。

受惠出租率穩定

  透過優質的物業管理服務及嚴格的成本監控措施，成本對收益比率維持於21.0%。泓富產業信託去年底租用率穩定維持於96.1%，成本對收益比率維持於21.0%之相對較低水平。
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