﻿儲局議息荷蘭大選 恒指牛皮迎「超級星期三」

港股上周扭轉對上兩星期跌勢，全周微升15點，報23568點，平均每日成交685億元。不過，本周全球市場將迎來「超級星期三」，包括美國聯儲局議息、美國債務上限到期、人大會議閉幕日，及荷蘭國會大選等多個重大財金事件。市場分析認為，港股本周將反覆偏軟、以整固為主，不排除進一步下試23200點支撐位，投資者入市態度須謹慎。



受惠上月非農就業數據表現超預期，美股三大指數上周五造好，道指收報20902點，升44點。標普500指數收報2372點，升7點，納斯達克指數收報5861點，升22點。而在美上市的港股預託證券（ADR）則升跌參半，其中滙控（005）的ADR高0.02元，折合港元收報63.02元；中移動（941）高0.56元：中海油（883）低0.01元；中石油（857）亦低0.01元。即月期指夜市收市升14點，報23570點，較現貨高水1點，成交張數7862張。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，本周有多個重大事件等不確定因素左右大市，相信投資者多以觀望為主，美國議息方面特別要留意聯儲局主席耶倫記者會言論，及對未來加息的定調，預計周內恒指或有機會低見23200點。



內房股仍有炒作



至於股份方面，植耀輝指出，個別股份可能仍有資金追捧，有政策面支持的環保、燃氣股，雖然之前已見炒作，惟本周若見調整可伺機入貨。今年兩會對內地樓市政策基本定調不放鬆也不加碼，相信一二線城市樓價亦難跌，內房股傾向選擇龍頭股，比如中海外（688），萬科（2202）等等，有進一步上調空間，可加倍留意。



新鴻基金融財富管理策略師溫傑認為，港股自24000點以來的這波調整並未完成，預料本周繼續窄幅上落，未必會見到23200點，不過就算本周不見，相信未來2至3星期都會調整到該水平。



美加息中性偏淡



溫傑指出，周三美國加息消息屬中性偏淡，反而關注聯儲局主席耶倫記者會會否再維持鷹派言論，若果會令市場擔心今年加息步伐加快，市場更加利淡。荷蘭大選相對而言對港股影響不是那麼大，英國脫歐情況及之後的德國大選反而比較關鍵。內地兩會概念炒作空間僅在個別行業，看好基建、環保股。