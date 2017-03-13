﻿國資委嚴控央企亂投資 總體負債66.6%

內地中央國企不但負債高，而且不斷擴大投資，連國企的大老闆國家國資委都要對症下藥。國資委主任肖亞慶昨天表示，為針對央企高負債問題，要嚴格控制央企盲目投資，嚴格禁止單純為擴大規模的融資性貿易。下一步，央企要重點關注去槓桿、降低債務等問題，相信央企總體債務風險安全可控。



肖亞慶稱，目前102家央企中，去年的總體負債率為66.6%，按年下降0.1個百分點。其中，負債率在80%以上的有12家，超過85%的4家。這四家中，有兩家即中鐵物資和中鋼集團已完成重組，資產負債率降到70%以下。



肖亞慶昨天上午在人民大會堂部長通道回答記者提問時作上述表示。他指出，「降低負債率的根本，是企業增加效益；盈利水平提高之後，會逐漸把負債降下去。」



點名中鐵物資中鋼



被肖亞慶點名的中鐵物資和中鋼集團，均依賴鋼貿易虛增規模，並導致債務問題，幾乎走到資不抵債的邊緣。最終要靠透過一系列重組，降低負債比率，挽救企業命運。2014年底，中鋼集團拉響債務警報。中鋼集團及轄下72家子公司的債務最多逾1000億元，其中，金融機構債務約750億元，牽涉境內外80多間銀行。



2016年4月，中鐵物資168億元（人民幣，下同）債券暫停交易，引發一連串的債務違約。市場估算，中鐵物資的負債約560億元，其中銀行債務約180億元，債券規模168億元。



中鐵物資債務風險爆發後，國資委著手全國排查央企債務，對各類債券進行全面摸底和風險排查。截至2016年3月底，共有82家央企發行債券餘額4.05萬億元，有4家央企違約金額達84億元。



肖亞慶認為，央企的債券、生產經營中的負債、銀行借貸等，都處在合理正常的水平。國資委會加強監管執行力度，及早發現債務危險的苗頭，並加強對違規責任的追究。



另外，去年內地居民赴港買保險掀起熱潮，甚至成為另類「走資」渠道，終於招致當局連番出招封殺。人行副行長、外管局局長潘功勝昨天明確表態，「到境外購買投資性保險，比如投資分紅險，屬於個人資本項下，目前中國沒有開放。」



潘功勝昨天在人大政協兩會回答記者提問時稱，在香港買保險，如果屬於經常項下的，比如到境外旅遊購買的人身意外險、疾病保險等，沒有限制，但購買投資性保險，則是資本項下，目前中國並沒有開放。