﻿中國外匯儲備 學者：還有下降空間

作為資本流動重要體現的中國外儲規模，近期持續受市場關注。北京學者認為，外匯儲備下降不必過度驚慌，外儲仍有下降空間。有觀點認為外儲及匯率的波動會引發關聯風險，認為中國外儲規模不應低於3萬億美元。清華大學中國與世界經濟研究中心研究員袁鋼明表示，以往中國外儲過多，現在的外儲下降屬正常現象，即使降到低於日本的外儲也並無不可。



人行行長周小川在兩會針對中國的外匯儲備下降，更認為是正常現象，適當有所下降沒甚麼不好的。中國在過去三十年的經濟發展，吸引了大量境外資金湧入參與投機。中國政府為控制風險曾一度採取措施遏制外資流入，但收效甚微，中國外儲最高時達到了4萬億美元左右。



正常對外投資較多



去年，人民幣匯率貶值，中國外儲也一直在3.2萬億美元到3萬億美元之間徘徊。到了今年1月，跌破了3萬億美元關口，2月又重新收復失地，超出3萬億美元。中國目前外儲規模雖然在3萬億美元左右，但仍是全球第一，而排在第二名的日本2月底外匯儲備為1.2323萬億美元。



外匯儲備規模與跨境資本流動息息相關。去年中國外儲的持續下降，以及美聯儲發出的3月加息的信號，令市場仍然擔心人民幣資本外逃會愈演愈烈。袁鋼明認為，資本外逃不是造成中國外儲下降的主要原因，資本流出中的大部份為正常的對外投資。2016年中國對外直接投資達11299.2億元人民幣，按年實現44.1%的增長。



中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示，近期外儲規模下降的另一個重要原因是離岸市場做空人民幣。國際大鱷索羅斯今年初在達沃斯論壇上，稱自己在做空美股和亞洲貨幣。索羅斯所稱亞洲貨幣，被解讀為人民幣和港幣，從而引起市場嘩然，中國資本市場出現波動。外匯儲備作為維護人民幣匯率穩定的重要工具，同樣受到了影響。趙錫軍表示，匯市波動以後會成為常態，這是由人民幣的市場化機制所決定的。