﻿市場簡訊

—最高人民檢察院工作報告表明，今年將積極參與互聯網金融風險的專項整治，嚴懲非法集資等涉眾型經濟犯罪，以及洗錢、地下錢莊、網絡傳銷犯罪，嚴懲「老鼠倉」等證券期貨領域犯罪。同日公佈的最高檢察院、最高法院報告，均提及廣受關注的「徐翔案」。







—太平洋保險（2601）旗下公司中國太平洋財產保險股份，擬與寧波工業投資、西藏金融租賃司，及杭州泰一指尚科技，合資成立一家股份制保證保險公司。太保產險的投資金額為5.1億元人民幣，佔投資標的總股本比例為51%。







—加拿大安大略省財政部長索薩表示，正考慮向在多倫多購買住宅的外國人徵收稅項，以冷卻這個全加最大城市不斷加快上升的樓價。索薩說，一年前他認為多倫多樓價最好由市場力量決定，如今的態度與當時的立場完全相反，是因為目前多倫多樓熾熱，未來有可能處處發生住宅搶購戰，情況令他感到擔心。







—星巴克表示，承諾招聘外國難民的做法，儘管遭到一個社交網站發起杯葛，但強調這無損星巴克的業務。據悉，星巴克於1月29日承諾在未來5年招聘1萬名來自全球各地的難民，此前不久美國總統特朗普簽發命令暫時禁止7個穆斯林國家入境美國，星巴克的做法似有針對性。







—浙商銀行（2016）公佈截至2016年12月31日止年度淨利潤為人民幣101.53億元，增長44%，每股盈利59分人幣，派末期息每股17分，升31%。在息差持續縮窄的情況下，浙商銀行全年實現非利息淨收入人民幣84.25億元，佔營業收入的比重為25.03%，較上年提升6.95個百分點，業務結構得到進一步優化。







—奧園（3883）公佈，去年全年股東盈利升25%，至14.79億元（人民幣，下同），每股派末期息9.7分，升10%，特別息5.3分，升1.9倍。去年銷售總額256億元，大幅增長約69%，超額完成全年合同銷售目標約51%。住宅物業與商業物業的銷售佔比分別為73%和27%。各地區銷售表現均衡，廣東省與廣東省以外項目的合同銷售金額分別各佔總合同銷售金額約48%，海外貢獻約4%。







—中國金控（875）主席林裕豪擅自改變集資用途，雖獲董事會確認變動，惟中金控昨公告，林裕豪被調任為非執董，上周五起生效。並同時公佈，變更去年發行的可換股債券所籌得的3.3億元用途，當中2.8億元用於發展內地小額貸款業務，其餘作為集團一般運營資金。







—丹楓（271）公佈截至去年12月底止全年溢利6176萬元，下跌68.4%，每股盈利4.97仙，不派末期息。







—深圳借殼上市的速遞公司順豐去年股東淨利潤41.8億元（人民幣，下同），增長1.12倍。每股盈利1.06元，每股股息1角。







—日前傳復星醫藥（2196）打算出價36億歐羅（約298億港元），競購德國非專利藥製造商Stada的消息，內地媒體引述消息指復星否認有關報道。另外，歐舒丹欲賣盤的英國Body Shop業務，傳該公司前執行董事歐斯提有意夥拍CVC資本購入。