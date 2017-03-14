﻿將物色歐智華接班人 友邦杜嘉祺空降滙控

滙控（005）主席繼任人選終於揭盅。該集團覓得保險界猛人、友邦（1299）首席執行官兼總裁杜嘉祺（Mark Tucker）過檔，接替范智廉擔任主席一職，成為首位空降滙控的外聘非執行主席。滙控成功撬走杜嘉祺，令兩大集團股價此消彼長，滙控股價昨最多升2.5%，友邦股價則逆市下跌，曾跌3.5%。



滙控昨宣佈，委任現年59歲的杜嘉祺為董事及候任集團主席，今年9月1日起生效。杜嘉祺將於10月1日正式接任非執行主席一職，首次任期為3年，預期每周投入工作不少於4日。同時，友邦宣佈，杜嘉祺之職將由區域首席執行官黃經輝（Ng Keng Hooi）接手。消息刺激滙控股價全日造好，曾高見64.6元，收報64.35元，升1.35元。以滙控發行股份201.7億股計算，新主席的消息令其市值增272億元，逼近1.3萬億元。友邦損失一名大將，股價曾低見48.55元，收報48.8元，跌3%。



首位外聘非執行主席



杜嘉祺作為候任滙控主席後，將接管物色集團行政總裁歐智華繼任人選的職責。滙控預期有關工作將於明年完成。



自范智廉及歐智華上場後，最初市場憧憬「范歐配」或為滙控帶來一番新景象，可惜過去6年的業績仍無起色，去年的股東回報率更降至不足1%，股價上升動力欠奉，加上2012年及2015年分別爆出防洗錢不力被美國重罰及其瑞士私人銀行助客逃稅事件，更令市場關注滙控的企業管治，股東早已要求「范歐」下台，並力促滙控一改領導層由內部晉升的傳統。范智廉是內部晉升的集團執行主席，杜嘉祺將是滙控首位外聘主席，且屬非執行性質。



歐智華早曾低調放風，於2018年任期屆滿後退休，他昨接受本港媒體訪問時明確表示，已向董事會表明意願，明年退休，具體時間表視乎董事局招聘新任行政總裁的進度。該集團現已展開物色行政總裁繼任人工作，候選人名單包括內部及外聘人士。



就傳滙控主席大熱人選原為AXA安盛主席兼行政總裁卡斯特（Henri de Castries），但中途他棄商從政，令滙控要重新物色主席人選，不過，歐智華指，杜嘉祺一直在候選名單內，絕非遲來的候選人。



分析料滙控見70元



分析指，滙控近幾年業績差，令人質疑其內部晉升的傳統，現聘得往績出色的外人杜嘉祺來擔任主席，他予人良好觀感，令市場對滙控有憧憬，故反應正面，有但實際還需觀望其物色的新行政總裁及往後的業績表現，料滙控有望升至70元。