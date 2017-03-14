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﻿杜指偏軟靜候議息

2017-03-14 列印
  美股周一早段反覆偏軟，杜指初段曾跌56點，在20900水位下波動。昨日數據淡靜，但油價大部份時間偏軟，拖累能源類股份表現。市場靜候聯儲局周三結束兩天議息會議後的聲明，以揣摩年底前加息次數。

　　杜瓊斯工業平均指數截至今晨四時報20881點，較上周五跌21點；納斯達克指數報5875.78點，較上周五升14.06點。滙控（005）美國預託證價格報63.89港元，較香港收市價跌0.46港元；中移動（941）美國預託證價格報85.05港元，較香港收市價升0.55港元。

　　上周五出爐的美國新增非農業職位數字相當穩健，令市場確信儲局本周將會進一步收緊銀根的同時，美歐的息差將會拉闊。投資者目下焦點是年底前儲局將會再加息幾次。
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