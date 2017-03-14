﻿涉新股盡職審查 傳建銀遭證監調查 交銀上市或受阻

市場消息指，證監會正調查建銀國際（下稱建銀）在2014年一宗IPO所做的盡職審查工作，由於當時主導該IPO的建銀負責人，其後轉職至交銀國際（下稱交銀），據悉證監會亦有到交銀檢走個別電腦文件，事件令交銀上市大計或遇阻。



據悉，建銀在2014年出任「福建東亞水產」的上市保薦人，並代表該公司向聯交所遞交上市申請，但上市計劃最終擱置。消息指，東亞水產的部份海產買家，沒有直接向該公司付款，反而通過看似毫無關連的人士付款，但問題根源並非出自這種「第三方付款」，證監會針對的是，建銀有沒有就這方面向東亞水產查問原因，及有沒有調查足夠的數量，以證明東亞水產使用「第三方付款」有合理理據，及充份審核東亞水產的收入來源。



涉東亞水產IPO



知情人士指，證監會同時發現，東亞水產的盡職審查記錄，沒有保存得很清楚，因此質疑該行未有做足盡職審查，即使該公司後取消上市計劃，證監亦決定展開調查。消息指，該調查已進行了近半年，期間曾召見建銀的職員，以及要求該行提交相關文件，並且到交銀檢走個別電腦文件，相信短期內會有結論。證監會不回應個別事件；交銀在截稿前未有回覆。



消息指，當時負責該IPO、代表建銀簽署確認盡職審查的負責人，後來已「過檔」交銀，現身居該行要職。有投行人士指，當局假定所有已「入紙」申請上市的公司，事前已通過保薦人的盡職審查，因此投行不能以未有上市作為推卸責任的理由。他又指，投行作為保薦人，在盡職審查當然要負上最大責任，但當時有份參與的負責人，即使已離開相關投行，亦難逃脫關係。



高層轉職交銀國際



據了解，建銀2010年至今保薦逾30間企業上市，但當中有不少新股上市後「出事」，巧合地，該名交銀高層在建銀任職時，曾參與多宗「出事」新股，包括上市半年被揭董事長捲款「走佬」，停牌至今的諾奇（1353）；及上市一年被沽空機構建議「強烈沽售」的青蛙王子（1259，現稱中國兒童護理）。



交通銀行（3328）旗下負責企業融資業務的交銀，亦正計劃上市。交銀今年1月上傳上市申請文件，擬於主板上市，市傳集資約3億美元（約23.25億港元），最快在今年首季上市。市場擔心，東亞水產事件雖然與交銀無直接關係，但有涉事人士在交銀任要職，或因此影響交銀上市進度。