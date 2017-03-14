﻿利福國際賺15.9億 啟德地主打零售

本港零售業有回暖跡象，利福國際（1212）主席劉鑾鴻表示，內地訪港旅客人數止跌並錄得輕微升幅，加上本港經濟趨向平穩，相信今年零售市道將平穩發展。利福國際去年全年盈利15.9億元，跌近17%，每股末期息34.3港仙。尖沙嘴崇光表現理想，銷售收入增加12.4%。



截至去年底止，計及持續及非持續經營業務，利福國際營業額53.22億元，跌13.8%。銅鑼灣崇光收入跌6.7%，佔集團銷售總額 86.8%。劉鑾鴻指出，銅鑼灣崇光超市由今年3月初起裝修，大約2個月，超市裝修期間預計影響生意額約6000至7000萬元，不過他估計由下半年起可追回裝修期的生意額。



另一方面，銅鑼灣崇光於去5月及11月的「感謝周」總銷售收入分別為10.53億元及11.6億元，兩者為期約一個月，銷售額佔全年的47.5%。



該公司去年毛利率為56.6%，與2015年的56.4%相若。毛利總額為26.42億元，按年跌2.6%。



年內優化品牌及產品組合，並提升平均特許專櫃率，按年升0.3個百分點，至24.5%。利福國際昨收報10.06元，升0.9%。



利福系內的利福地產（2183）去年由盈轉虧，虧損3101萬元，不派末期息，虧損主要由於投資物業仍為空置，並無產生任何租金收入，以及於中國持有的10%非上市股本投資作出2910萬元的減值撥備所致。



利福地產盈轉虧



被問及利福國際去年底以近74億元投得啟德發展區的一幅地皮，劉鑾鴻表示，地皮會以雙子塔形式發展，包括寫字樓和零售部分，當中會以零售為主。



他又認為，啟德新區發展潛力龐大，預計項目於5年後落成，可配合沙中線開通的時間，加上區內有大量成熟消費群，商場可定位為中高檔路線。



至於去年7月中從利福國際分拆出來的利福中國（2136），2016全年純利3.24億元，升5.8%，不派末期息。