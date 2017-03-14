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﻿奧園今年銷售冀增30%

2017-03-14 列印
　　奧園（3883）今年銷售目標提高30%至333億元（人民幣，下同），並計劃100億至130億元用於新增土地儲備。該公司主席郭梓文表示，未來會留意內地中部及東部的發展機會為主，考慮以併購方式進入北京。海外市場方面，集團將穩步增持已進入的澳洲、加拿大市場的土地儲備，亦看好粵港澳大灣區的發展，並透露已在香港做前期考察工作。

　　奧園副總裁兼企業融資及投資者關係總監陳嘉揚表示，澳洲項目過去兩年為公司帶來超過20億元銷售貢獻，平均毛利率為27%。本月又在加拿大溫哥華收購一個住宅項目，爭取於今年第4季取得開發許可。公司冀長遠海外業務比重由目前的5%，升到10%至15%水平。
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