去年該行淨利差按年收窄23個點子至1.89%。劉曉春指出，在利率市場化後利差開始收窄，但在去年下半年已開始穩定，預計未來仍存壓力，惟對該行負面影響將減少。該行繼續將調整貸款結構，比如在小微企業貸款上，增加對雙創、電商等新興企業的貸款。劉曉春表示，浙商銀行原定計畫「A+H」，仍按計畫進行，決定仍需待股東大會通過及監管機構批准。
浙商銀行申請港設分行
去年該行淨利差按年收窄23個點子至1.89%。劉曉春指出，在利率市場化後利差開始收窄，但在去年下半年已開始穩定，預計未來仍存壓力，惟對該行負面影響將減少。該行繼續將調整貸款結構，比如在小微企業貸款上，增加對雙創、電商等新興企業的貸款。劉曉春表示，浙商銀行原定計畫「A+H」，仍按計畫進行，決定仍需待股東大會通過及監管機構批准。
南亞幫起尾注 事主保不失 294萬搶篋案 GPS助擒賊
紅磡發生「搶篋」劫案，幸事主機警，篋內藏有手機並啟動GPS系統，幸保不失！一名印度裔男子昨早收取手機訂貨款項後，攜兩個裝載美元和歐羅、折合約二百九十四萬港元的手拖篋，返回住所時突遭五名持刀棍的南亞賊伏...
2017-03-14
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俞正聲勉勵委員 新業績迎接十九大
全國政協第十二屆第五次會議昨日閉幕，並通過政協常委工作報告。全國政協主席俞正聲表示，今年是本屆政協工作最後一年，勉勵委員要鍥而不捨，奮發向上，不忘初心，敬終如始，恪盡職守，以新業績為人民政協事業增光添彩，迎接稍後召開的十九大。 全國政協主席俞正聲主持閉幕會議，國家主席習近平、國務院總理李克強、全國人大委員長張德江；中央政治局常委劉雲山、王岐山、張高麗等列席會議。大會昨日以二千零七十票贊成、五票棄權、二十六票未表決通政協常委工作報告；政協委員提案審查情況報告、政協委員政治決議亦同樣通過。 俞正聲表示，中共十八大以來，以習近平為核心的中共中央團結帶領全國各族人民，統籌推...
2017-03-14
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拍下「越戰女童」 名攝記榮休
曾奪得普立茲獎的著名美籍越南裔攝影記者黃公崴本月宣佈告榮休，離開效力逾半世紀的美聯社。黃公崴投身新聞界至今留下大批震撼人心及令人難忘的相片。一九七二年六月八日，黃公崴在越南浪滂縣採訪越戰戰況，親眼目睹氣油彈投下，被火燄所傷的九歲越南女童潘金馥一絲不掛地奔跑，逃避戰火。黃公崴將該震撼的一刻用菲林記錄下來。黃拍完照片，立即將潘金馥送往醫院，救她一命。照片第二天刊出，傳遍世界，獲得高度評價，反映戰爭殘酷的真相。
2017-03-14
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二手紛錄市價交投
據星島地產網報導，二手紛錄市價交投，祥益地產高級營業經理袁思賢表示，屯門市廣場2座高層F室，面積326方呎，以417萬元易手，呎價為12791元，屬市價，原業主於2014年以約265萬元購入單位，是次...
2017-03-14
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將物色歐智華接班人 友邦杜嘉祺空降滙控
滙控（005）主席繼任人選終於揭盅。該集團覓得保險界猛人、友邦（1299）首席執行官兼總裁杜嘉祺（Mark Tucker）過檔，接替范智廉擔任主席一職，成為首位空降滙控的外聘非執行主席。滙控成功撬走杜嘉祺，令兩大集團股價此消彼長，滙控股價昨最多升2.5%，友邦股價則逆市下跌，曾跌3.5%。 滙控昨宣佈，委任現年59歲的杜嘉祺為董事及候任集團主席，今年9月1日起生效。杜嘉祺將於10月1日正式接任非執行主席一職，首次任期為3年，預期每周投入工作不少於4日。同時，友邦宣佈，杜嘉祺之職將由區域首席執行官黃經輝（Ng Keng Hooi）接手。消息刺激滙控股價全日造好，曾高見...
2017-03-14
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東方鬥藍翼無強援 本地薑撐起
東方龍獅今晚亞冠G組在旺角場鬥南韓勁旅水原藍翼前，痛失兩大外援主力洛迪古斯和迪高。幸而，港隊射手麥基和防守中場曾至孝合力填補空缺，配合李康廉、葉鴻輝和小將黃梓浩各司其職，在全場爆滿下發揮港人力量，守住主場！（now633台今晚7:45直播） 上仗亞冠作東1:1守和川崎前鋒，東方奪歷史性第一分，其後回師本地戰線一勝一負兼損兵折將。主帥陳婉婷（牛丸）透露，今晚遣派獲港隊主帥金判坤選入亞洲盃外圍賽初選名單的麥基任正前鋒：「他在前場如首道屏障，負責防守遮線，同時亦可在策動反擊時，憑速度和無限體能尋覓空位突破，足以抵消洛迪古斯缺陣的影響。」悍將迪高今晚亦缺陣，料牛丸將起用土炮...
2017-03-14
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越後湯沢 美食大本營
新潟縣越後湯沢（Echigo Yuzawa）除了是日本著名的溫泉鄉及滑雪勝地，在JR越後湯沢站站舍內，更有美食大本營，由售賣地道食材、爆彈飯糰的店舖，到極具人氣的清酒館，均教人回味再三。文、圖：林逸鳴...
2017-03-14
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一拖二買廚具 絕世好婆媳 王祖藍億元屋開Party
37歲的王祖藍，自在內地參與《百變大咖秀》後，再升呢拍《奔跑吧兄弟》（強國版Running Man）在內地爆紅，仲極速賺夠籌碼連買三個總值約1.6億物業，成億元土豪。早前，祖藍拍完無線新劇《老表，畢業...
2017-03-14
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社論——公立醫院能醫須「自醫」
過去數日，公立醫院接連發生多宗懷疑醫療事故，個別事件十分嚇人，公眾不禁要問發生何事？是醫護人員水準低落？或人手短缺導致忙亂出錯？又或者監察機制存在結構性疏漏？ 上周三將軍澳醫院一名男病人接受右眼白內障切除手術後，傷口含膿，轉院接受摘除眼球手術，右眼失明。一天後，伊院一名右頭顱出血女病人，接受右腦手術，但醫生為她開了左腦，在場人員發現出錯，急急為病人放回左頭顱骨，再做開右腦手術。同在上周四，威院被揭判斷錯誤事件，一名孕婦去年十月於待產時胎盤剝落，醫護人員未能及時發現，在胎兒心跳急跌後，孕婦才被送入產房產子，嬰兒缺氧死亡。昨天，一名老婦在家中心臟病發死亡，她死前一天因腹痛到屯門...
2017-03-14
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實力飛駒強手已去
今期三T沒有多寶累積，而且綜觀三關賽事形勢也不算單純，即使想碰碰運氣，都不值得用太多本錢，因派彩最多也不過二百多萬而已。 頭關第四場四班一六五○米。此場不乏快馬，而且扳到莫雷拉的前置型馬「盈豐駿駒」排...
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