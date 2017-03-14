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﻿浙商銀行申請港設分行

2017-03-14 列印
　　浙商銀行（2016）副董事長兼行長劉曉春表示，已申請在香港設立分行，有待監管機構審批，希望盡快成事。香港分行設立是該行國際化的第一步，看好「一帶一路」國策帶來的機遇，香港可成為內地企業「走出去」的橋頭堡，主攻企業及一帶一路相關業務。

　　去年該行淨利差按年收窄23個點子至1.89%。劉曉春指出，在利率市場化後利差開始收窄，但在去年下半年已開始穩定，預計未來仍存壓力，惟對該行負面影響將減少。該行繼續將調整貸款結構，比如在小微企業貸款上，增加對雙創、電商等新興企業的貸款。劉曉春表示，浙商銀行原定計畫「A+H」，仍按計畫進行，決定仍需待股東大會通過及監管機構批准。
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