﻿蘇格蘭再提獨立公投 英鎊反升至1.224

國際油價周一大部份時間走軟，紐約4月期油早段見六連跌，低位見每桶47.9美元，到美市時段一度收復失地，重上每桶48美元水位，科威特支持將減產延長至6月以後，帶動油價回穩。美匯指數先軟後升，現貨金價早段升見每盎司1211美元後回軟。面對蘇格蘭提出再次進行獨立公投，英鎊卻造好，回升見1.224美元。日圓則至114兌1美元水位先升後回。



國際油價先跌後回升，紐約4月期油繼上周累跌9.1%後，周一曾再跌1.22%，見每桶47.9美元，到美市初段曾倒升0.39%，見每桶48.68美元；倫敦5月期油亦在早段跌1.01%，見每桶50.85美元後，於歐市後段回升0.64%，見每桶51.7美元。



利率期貨市場反映，聯儲局本周三加息機會近百分百，美匯指數昨日早段曾跌見101.01點，較上周五跌0.24%，到歐洲早段到升0.1%，見101.35點。期金和現貨金個別發展，紐約4月期金曾升9.5美元或0.79%，見每盎司1210.9美元；倫敦現貨則先升後軟，早段曾升0.55%，見每盎司1211.31美元，其後蒸發升幅，回軟0.02%，見每盎司1204.5美元。



聯儲局本周三幾近肯定加息，曾導致金價上周錄得去年11月11日以來最大2.4%單周跌幅，但美國國債實際孳息仍低，加上美元連續兩個交易日回吐，帶動金價周一早段曾回升，但無法守住升幅。金市分析師指，市場已消化今年加息3次的因素，若儲局暗示會加息4次的話，可能拖累金價進一步走低。



英鎊昨日曾升0.6%，見1.2240美元（英鎊兌9.5港元）。英鎊雖是今年以來表現最差的發達國家貨幣，但昨日面對蘇格蘭首席大臣施雅晴提出再次進行獨立公投的消息後，繼續造好。分析師稱可能與她提出在明年秋天或後年春天進行公投的時間表有關。外電調查顯示，蘇格蘭人對於是否維持原狀留在英國的看法分歧，有報章周一的調查結果是52%對48%，主張留在英國。



日圓則連升兩個交易日，曾高見114.48兌1美元（每百日圓兌6.78港元），升0.27%，其後蒸發大部份升幅。日本新出爐的1月份核心機械定單意外按月跌3.2%，與分析師預期的0.5%增幅背道而馳。另外電引述央行知情人士指，為最終走向加息或管理市場波動的需要，日本央行可能考慮限制10期國債債息的波動幅度。