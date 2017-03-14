﻿IFC外望——細劉仔女現身利福業績會

香港好多富二代，甚至富三代已經上場，幫手打埋家族生意，就好似利福國際（1212）旗下嘅零售國王，主席劉鑾鴻（細劉）一對仔女、同為集團嘅執行董事劉今晨同劉今蟾，噚日都有現身集團嘅業績發佈會；他們對記者問題對答如流，仲好熟悉香港嘅零售市道同業務，睇嚟做爸爸嘅可以放心將呢個零售王國交畀一對仔女打埋啦！



劉鑾鴻一對仔女已經加入咗利福一段時間，劉今蟾2012年加入利福，負責國際品牌與銷售推廣嘅工作，喺舊年3月正式獲委任為執行董事，實行做爸爸嘅左右手，打埋零售行業女仔點都有啲心得嘅。



另外，大家都好關心華人置業（127）主席劉鑾雄（大劉）嘅健康情況，喺利福嘅業績會上當然會有記者追問細劉啦，細劉就好簡單咁回覆話，大劉嘅私人問題佢唔方便代答，但就有探哥哥同埋一齊食飯，仲多謝大家關心咁話！



導盲犬七小福 全港齊齊改名



領展（823）引入導盲犬本地繁殖計劃，母狗Eve順利誕下七隻趣致可愛導盲犬幼犬，公司亦開放畀全港市通透過「泊食易」手機應用程式，投票為幼犬改名。



唔講唔知，香港導盲犬協會嘅導盲犬幼犬改名大有學問，首先牠們的改名有規定程序，例如要以英文排序，方便追查產地同抵港或出身年份，以今批小狗為例，就必須以「P」字為首，而名字都有一些忌諱嘅注意事項，好似「Fire」或「Go」等容易令犬隻及視障人士接收到錯誤訊息嘅名字，就要避一避。



全港市民可以喺3月16日，一齊參與七小福命名活動，通過「泊食易」程式，為幼犬取名。有說法話，單聲響音疊字，可以最快令狗狗習慣同記住自己個名，唔知大家又有咩心水呢？領展最快會喺三月底為七小福嘅名字揭盅。



高瞻