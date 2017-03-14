﻿市場簡訊

—路勁基建（1098）公佈去年12月底止全年業績，股東溢利12.5億元年增長52.45%，每股盈利1.69元；派末期息0.55元，上升57%。







—西部水泥（2233）公佈去年全年扭虧為盈，股東溢利1030萬元人民幣，2015年則虧損3.092億元人民幣。



收入上升6.2%至37.19億元人民幣，受惠整體水泥平均售價上漲、實行效率增益和成本減省措施。







—中國利郎（1234）公佈去年全年股東溢利為5.4億（人民幣，下同），跌13.6%，每股盈利44.66分，派末期息每股16港仙及特別息6港仙，共22港仙，減少8.33%。



公司將逐步退出副線「L2」品牌，去年已關閉150至175間分店，目前尚餘50至70間，藉此沽售存貨，預期年內可沽清。







—眾安房產（672）發盈警，指去年盈利大幅下降，因缺乏前年的出售股權收入，物業升值等。不過，去年售利收入升70%，而毛利升30%。







—天利控股（117）發盈警，預期去年全年虧損擴大，2015年度虧損3297.6萬元人民幣。虧損擴大主因是片式多層陶瓷電容器之物業、廠房及設備於年內減值，以及收益增長低於預期及毛利率略為減少。







—華融（2799）董事長賴小民表示，有信心在2018年底之前回歸A股上市，成為中港兩地上市的資產管理公司。



今年計劃在境內發行500億至600億元人民幣債券；還計劃發行優先股，集資50億元至100億元人民幣；以及在境外發行100億美元債券，主要用於海外業務發展，以及參與一帶一路項目的資金需求。



賴小民有信心，今後幾年的年均利潤增速仍會保持20%至30%左右。



—前海人壽昨天公告，被保監會禁業10年的姚振華，已辭任前海人壽董事長一職，由前海人壽副董事長張金順代為履行董事長職責。姚振華一併辭去前海財險董事長一職，由董事黃煒代履行其職。



前海人壽稱，新的董事長將在近期由董事會遴選產生。而新的董事長在選舉產生後，仍需由保監會核準批覆任職資格。







—英特爾出價153億美元（約1193億港元），相當於每股63.54美元現金，收購以色列的自駕導航技術公司Mobileye，後者在全球進階輔助駕駛技術及防撞系統市場佔有率達70%，曾是電動車大廠Tesla的合作夥伴。這交易是以色列歷來最大宗收購案，消息刺激的Mobileye股價在紐約開市前急升32%，預期交易在9個月內完成。







—創美藥業（2289）公佈，於2017年3月13日，公司與珠海市恒祥醫藥有限公司（目標公司）的現時擁有人訂立增資擴股協議，以增加該目標公司的註冊資本後持有70%的股權，成為該目標公司的控股股東。投資事項之代價1800萬元人民幣（約2022.3萬港元），將以現金支付並由公司上市募集所得款項撥資。







—盈德氣體（2168）股權爭議最終反對派大勝，公司委任孫忠國為主席兼行政總裁，並已被調任為執行董事；Trevor Raymond Strutt為營運總監，並已被調任為執行董事。







—內地觀點地產網指，瑞安房地產（272）與一買家簽署諒解備忘錄，以大約80億元（人民幣，下同）作價，出售上海商住綜合項目瑞虹新城的一半股權，並指萬科（2202）是可能潛在買家。



對此，瑞房僅是回應，對市場傳言不予置評。瑞虹新城大部份地塊已簽署住戶已簽署拆遷協議，10號地塊將發展成包括兩幢甲級辦公樓及一個購物商場的商業綜合項目。