﻿關注儲局加息 荷蘭大選 美股偏軟迎超級星期三

今日全球市場迎來「超級星期三」，包括美國聯儲局議息、美國債務上限到期及荷蘭國會大選等多個重大財金事件。美股則維持近日牛皮偏軟的走勢，杜指早段曾跌95點，跌見20700點水平。至今晨四時，杜指收報20837點，跌44點。



荷蘭今日舉行大選，執政自由民主黨與極右翼自由黨勢均力敵，這場選舉被視為歐洲今年大選年的風向標，若自由黨勝出或會對歐洲政局構成衝擊。



另外，美國債務上限今日亦到期，上限是18.9萬億美元，但截至今年2月28日，美國的國債已高達19.96萬億美元。不過，分析普遍相信，上調債務上限已是慣常的做法，儘管過程可能會有阻滯，但最終共和民主兩黨都會達成協議，不會出現違約。



債務上限到期



至於儲局的議息會議，市場早已認定當局會加息0.25厘，目前更關注的，是儲局會否暗示未來加息步伐會加快，以及今年加息次數會否多於三次。目前市場處於觀望狀態，美股則維持於高位整固的走勢，至今晨四時，杜指收報20837點，跌44點；納斯達克指數收報5856點，跌18點。滙控（005）美國預託證價格報63.31元，較香港收市價跌0.19港元；中移動（941）美國預託證價格報83.80元，較香港收市價跌0.30港元。



美國勞工部出爐的2月份生產價格指數連升4個月，2月份按月升0.3%，升幅高於市場預期的0.1%，但較1月份的0.6%有所放緩；上月生產價格的按年升幅為2.2%，是近5年最大按年升幅。



港股昨天走勢淡靜，港股昨日高開41點，早段最多曾升88點，高見23918點，但午後掉頭向下，一度跌61點，全日僅跌1點，報23827點；國企指數升56點，收報10315點；大市總成交720.07億元，較上日減少近17%。



港地產股個別發展



聯儲局加息在即，本地地產股則呈個別發展，嘉華國際（173）大升近8%；會德豐（020）亦升近3%，但新世界（017）及新地（016）則錄得跌幅。另外，摩通預料，澳門3月份博彩收入將按年上升10至15%，刺激濠賭股造好銀娛（027）升2%，收報39.5元，為表現最佳的藍籌股。金沙（1928）收市升近2%，永利澳門（1128）更升逾3%。其他藍籌股方面，滙控（005）撬走友邦（1299）行政總裁獲看好，但昨日股價跌1.3%，報63.5元，友邦（1299）亦下跌0.7%，收報48.45元，騰訊（700）收市跌0.37%，報214.6元。



