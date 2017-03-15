﻿恒指反向ETF面世

自從港交所在2006年引入牛熊證以來，現貨證券市場昨天終於再有新款衍生產品登場。與恒生指數及國企指數掛鈎的槓桿及反向ETF，昨天首日掛牌，全數16隻ETF共錄得3.49億元成交額。有證券界人士認為，當局在審批新產品時太過謹慎，如果將尺度放鬆，香港的投資產品市場將會更百花齊放。



這批ETF總共分為4種，包括恒指槓桿、恒指反向、國指槓桿、國指反向。參與的發行商總共有4家，包括華夏基金、南方東英、未來資產以及三星資產。每間發行商對每種ETF均推出了一隻產品。在4類ETF當中，以看好恒指走勢的恒指槓桿ETF最受歡迎，4隻ETF總共有1.16億元成交額。至於成交最少的，則是看淡恒指的恒指反向ETF，只有6000萬元交投。