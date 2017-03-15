﻿引入第二輪投資者 恒大集資150億 市值直迫A股龍頭

恒大（3333）回歸A股上市再有新進展，繼早前集資300億元（人民幣，下同）後，據內地媒體報道，恒大再引第二輪戰略投資者入股，包括國企、央企及保險公司等，集資150億元，以此推算，恒大回歸A股的市值高達2280億元，直迫市值最大的逾2500億元的順豐。



恒大擬將旗下地產業務注入深交所上市公司深深房，實現A股上市。該公司已於去年年底為恒大地產「返A」完成首輪300億元融資，而建議分拆已獲港交所（388）原則上批准。原定昨日復牌的深深房上周五公告，要求再次延期，主要由於與恒大地產之間的重大資產重組涉及深圳市國有企業改革，資產規模較大，交易結構較為複雜，因此申請停牌不多於1個月。變相令恒大地產A股上市日期再被推遲。



深深房申停牌一個月



在深圳上市的嘉凱城昨午公告，恒大地產將其持有該公司52.78%股權，轉讓予其控股股東廣州凱隆，恒大地產亦已解除股份質押的事宜。廣州凱隆昨就轉讓事宜回覆中證監指，行動是因嘉凱城與恒大地產存在同業競爭及業務重疊，若將嘉凱城注入同為A股的深深房不符合上市股權結構監管。



中證監亦查詢恒大引入第一批戰略投資者，增資300億元以獲取恒大地產13.16%股權的事宜，提出恒大地產尚未就該批增資辦理工商變更登記。恒大表示，增資進展順利，正在準備工商變更所需要的相關投資者信息及資料，恒大亦將依法及時披露。



公司強調，增資事項不會影響凱隆收購嘉凱城一事，而是根據重組上市需要進行的業務剝離。此外，恒大亦重申，收購嘉凱城的資金來源均為自有資金，不存在來源於上市公司及其子公司、或自恒大人壽保險及向銀行等金融機構質押股權取得的融資。



內地去年一二線城市樓市大調控以後，市場關注三、四線城市樓市銷情。國家統計局發言人盛來運昨透露，今年首兩個月非重點城市商品房銷售面積按年大增35.9%，增速比上年全年加快14個百分點。德銀大中華區首席經濟學家張智威擔心，內房泡沫再起，可能觸發新一輪調控政策，內地可能效仿香港出台購房稅。



德銀認為，最近一二線城市房價上升速度很快，可能會促使當局在今年第二季再推收緊政策，其中一個可能是推出類似香港的買樓印花稅。



內房泡沫恐惹新一輪調控



去年10月以來的連串調控政策，並沒有阻遏開發商的投資熱情。相反，今年首兩個月房地產投資按年增長8.9%，增速不降反增，並創下兩年最快投資增速。該增速較去年同時加快5.9個百分點，也較去年全年加快2個百分點。



有見及此，樓市限購城市仍在增加。鄰近上海青浦的浙江嘉善昨天起，禁止外地人買第二套房，安徽滁州日前也將二套房首付比例提高至40%，三套房首付更增至60%。河北張家口、海南三亞及江蘇連雲港等地均加入限購陣營。