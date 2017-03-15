﻿長和系收購DUET 逾96%贊成通過

長實地產（1113）、長建（1038）及電能（006）昨日舉行股東會，表決合組財團收購澳洲能源集團DUET的議案，最終以逾96%的大比數贊成。有小股東質疑為何長實參與交易，長實副主席李澤鉅表示，長實牽頭是次交易，是由於所需資金龐大，長建規模有限，故需長實參與，若收購成功，DUET仍由長建營運。



長實、長建及電能昨晚聯合公報股東投票結果，逾96%以上大比數通過收購議案。當中，長實96.66%股東贊成，長建高達99.99%股東同意，電能亦達99.79%股東投贊成票。



小股東：能賺錢就好



對於有股東表示，近期本港地價高企，但長實股價未見起色，李澤鉅指出，地產仍是長實本業，未來是會繼續發展，希望股東耐心等候。他又指，長實牽頭是次交易，主要是由於該交易所需資金龐大，而長建規模有限，故需長實參與。



今次收購或為長實地產提供來自非地產業務的穩定長期收入來源，平衡本港樓市的周期性影響，有股東表示贊同。長實小股東指出，對收購澳洲DUET集團一事表示支持，並說「總之能為我賺錢就好。」問及會否希望公司派發特別股息回饋股東，他稱：「都好，希望吧。」



電能在今年2月派發每股5元的特別股息，股東亦十分受落。電能實業股東表示：「董事局很慷慨，已回饋了，已派特別息。」被問及今次收購對公司有甚麼好處，他稱：「當然有好處，擴大公司的組織（業務）。」另一位身兼長實、長建及電能的股東表示：「我三隻都有。我支持收購。」更笑稱「小股東作不了主，只有讓李生做莊比較安全一點。」



長實、長建及電能於今年1月聯合公告，合組財團以74億澳元（約430億港元），收購在澳洲上市的DUET集團，其中長實及長建各佔合營項目40%權益，電能則佔餘下20%股權，DUET在澳洲、美國、英國及歐洲擁有多項能源資產。