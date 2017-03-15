﻿港機純利倍增派息反減

今日全球市場迎來「超級星期三」，包括美國聯儲局議息、美國債務上限到期及荷蘭國會大選等多個重大財金事件。美股則維持近日牛皮偏軟的走勢，杜指早段曾跌95點，跌見20700點水平。至今晨四時，杜指收報20837點，跌44點。 荷蘭今日舉行大選，執政自由民主黨與極右翼自由黨勢均力敵，這場選舉被視為歐洲今年大選年的風向標，若自由黨勝出或會對歐洲政局構成衝擊。 另外，美國債務上限今日亦到期，上限是18.9萬億美元，但截至今年2月28日，美國的國債已高達19.96萬億美元。不過，分析普遍相信，上調債務上限已是慣常的做法，儘管過程可能會有阻滯，但最終共和民主兩黨都會達成協議，不會出...

2017-03-15