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﻿港機純利倍增派息反減

2017-03-15 列印
　　港機工程（044）截至去年底止年度，期內收入按年升13.8%，至137.6億元，而受惠於出售新加坡航空發動機維修服務所持權益，錄得收益8.05億元，令純利大增1.1倍，賺9.75億元，每股基本盈利為5.86元，擬派發的第二次中期息每股0.92元，較前年度同期1.1元減少16%。港機旗下港機（美洲）客艙和座椅業務去年虧損擴大，該公司行政總裁鄧健榮昨日表示，其飛機客艙整裝業務仍處投入期，最終目標是把該業務打造成艙內零件製造商。雖然飛機維修行業競爭愈來愈大，但他仍看好前景，並指空巴及波音兩大飛機製造商每年40%產量的飛機交付亞洲區，意味對飛機維修需求強勁。
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