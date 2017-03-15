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﻿保誠少賺26% 中港表現佳

2017-03-15 列印
　　英國保誠（2378）截至去年12月底純利倒退26%，賺19.2億（英鎊，下同）。按實質匯率計，每股盈利75便士，派第二次中期普通股息30.57便士，升15%。期內，壽險新業務年度保費等值銷售額增至63.2億元，升15.62%。集團在香港業務表現理想，集團執行總裁Mike Wells預期，內地客的保險需求持續，強調會符合內地監管要求進行業務。

        雖然整體純利下降，但亞洲地區業務表現理想，成為推動保誠增長的主要動力。亞洲新業務利潤為20.30億英鎊，按實質匯率計上升37%。特別是中國及香港的業務在去年表現不俗，年度保費等值銷售額（APE）分別上升31%及40%，反映兩大市場存在潛力。
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