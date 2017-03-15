﻿蘇獨公投或復燃 英鎊逼近脫歐低位

英鎊兌美元昨日下滑至1.2110美元邊緣，創8周新低，亦逼近去年中「脫歐」公投以來低位；英國首相文翠珊啟動「脫歐」程序獲國會開綠燈，加上蘇格蘭獨立公投運動有復燃迹象，令鎊匯跌勢擴大。另外，在聯儲局議息首日，美匯指數續靠穩，金價則在每盎司1200美元水位上窄幅上落。國際油價則走軟，紐約4月期油曾跌逾2%，低見每桶47.28美元。



英鎊周二低位曾見1.2110美元（英鎊兌9.4港元），跌0.89%，為今年1月17日以來低位，與1月16日的1.204美元的「脫歐」公投以來低位（實際上1980年代以來低位），相差不足1%。



英國國會周一表決批准首相文翠珊啟動旨在讓英國在兩年後脫離歐盟的談判程序；據報文翠珊將在本月底作出相關宣佈。同日，蘇格蘭首席部長施雅晴宣佈，蘇格蘭有望在2018年秋至2019年春之間再度舉行獨立公投。



政治消息加快鎊匯跌勢



匯商表示，英鎊本身走勢已偏軟，上述事件只是令鎊匯跌勢擴大而已。Amundi定息主管布拉德肖表示，風險溢價高企及英國前景高度不明朗，已令英鎊從基調上趨跌，過去兩日的政治消息只是加快英鎊跌勢。



反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數周二曾見101.67，升0.36%。其中，日圓兌美元匯價先跌後升，早段曾跌見115.2兌1美元（每百日圓兌6.74港元），到美市早段曾見114.56兌1美元（每百日圓兌6.77港元），倒升0.28%。



紐約期油連跌七日



商品方面，紐約4月期油價昨日曾跌1.12美元，跌幅2.31%，見每桶47.28美元，為去年11月底以來低位，並步入連續第7個交易日下跌。倫敦5月期油價亦曾跌1.02美元或1.99%，見每桶50.33美元，也步入6連跌。



油商表示，石油輸出國組織（OPEC）報告指出，沙特阿拉伯2月的每日產量為1001.1萬桶，按月增加26.33萬桶，令油價受壓。此前一個月沙特同意擴大減產約三分之一。不過，即使上月輕微增產，沙特的每日產量仍低於去年11月承諾的1005.8萬桶油產上限。



金價昨日先跌後回升，新出爐的美國2月份生產價格指數連升4個月，且升幅勝預期，刺激金價回升。紐約4月期金價早段曾跌0.25%，見每盎司1200.1美元，其後回升見每盎司1207.5美元，升4.4美元，升幅0.37%；倫敦現貨金價到歐市後段亦回升3.91美元或0.32%，見每盎司1207.97美元。