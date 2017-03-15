﻿IFC外望——大隻佬直播講股萬人點播

有股壇大隻佬之稱嘅郭思治（見圖），過檔中資行民眾證券出任董事總經理，仲搞埋直播分析股市，連佢啲名嘴老友都話會拔刀相助，出鏡同大家講吓股，實行開齊廣東話及普通話台。



郭Sir話現在做股票分析，要北望神州，好似剛過去嘅星期六，佢喺深圳與中投合辦網上講座，點擊及看過他直播嘅就有23萬人次，而睇足全程嘅更有56000人，當中仲有互動，真係好有滿足感。



佢話由於月初先上班，比較忙，最慘係忙到連健身時間都無乜，因為佢每日起碼要用超過2個小時健身。好彩現時都仲有六舊腹肌，咪睇少呢六舊腹肌，佢話每日要做2000下Sit up，相信香港每日做Sit up嘅人，都無人夠佢咁多。



年幾前佢又開始練詠春，佢話廿零歲時練過一年，之後停咗，但隨著近幾年《葉問》電影大熱，睇睇下又燃起佢心中果團火，於是年幾前再從頭學過，佢謙稱無得同國藝娛樂老闆冼國林比，仲比喻自己係小學三年班，而冼國林已經係大學程度。不過，兩個人嘅師傅均師承詠春大師葉問，都係同輩師兄弟。



雅虎靚CEO袋六億離職補償



雅虎日前詳細披露美女行政總裁邁耶，會攞到2300萬美元（約1.79億港元）嘅離職補償，仲未計近290萬股雅虎認股權，按市價計值5680萬美元（約4.43億港元），加埋超過6億港元，呢個確實係「黃金降落傘」呀！



邁耶2012年由Google過檔雅虎擔任行政總裁，但幾年落嚟始終無法扭轉雅虎虧損嘅命運，仲爆出兩宗曾被黑客入侵盜取資料嘅醜聞，搞到臨門一腳都要減價超過27億港元，至成功將核心業務賣出畀Verizon。



邁耶話會繼續留低喺雅虎，見證雅虎嘅核心如何融合Verizon，至於佢坐唔坐得返CEO個位，就要睇Verizon嘅後續發展。至於完成交易後改名做Altaba嘅雅虎原公司，就真係待邁耶不薄，送咁大筆離職補償過佢。



高瞻