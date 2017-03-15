﻿市場簡訊

—東亞銀行（023）宣佈，委任現年62歲的立法會保險界議員陳健波為獨立非執行董事及審核委員會和風險委員會委員，3月15日起生效。







—越秀地產（123）公佈，配售越秀房產信託基金（405）1.28億個基金單位，購買價為每個基金單位4.34元，較前日（13日）基金單位收市價折讓約6.47%，預計配售可得淨額為5.56億元，將用作一般營運資金。







—中航工業國際（232）昨日公佈，截至去年底止年度業績，期內盈轉虧，蝕6.86億元，每股虧損12.43仙，不派末期息。期內，持續經營業務收益為1.03億元，按年大減95%。







—中國旺旺（151）昨公佈，去年純利按年增長4%，至35.19億元人民幣，派末期息1.19美仙。收入跌7.9%，至197.1億元。旺旺的毛利率由43.9%升至47.8%，當中主要收入來源乳品及飲料類收入倒退13.4%，至92.98億元，佔90%銷售的「旺仔牛奶」收入倒退12%至84.78億元。







—耐世特（1316）公佈截至2016年12月底止全年業績，期內股東應佔利潤2.95億美元，較前年度增43.5%，每股基本盈利0.12美元，派末期息每股2.4美仙。







—中興通訊（763）昨公告，執行董事殷一民出任中興新一屆董事長，任期於當日開始。中興原董事長趙先明辭去董事長職務，但仍繼續擔任公司執行董事、總裁。







—深圳上市的碧水源昨日宣佈，旗下碧水源香港通過大宗交易，將所持全部約7967.47萬股盈德氣體（2168）出售，佔盈德氣體總股本的4.21%，每股作價6元，涉及資金4.78億元。







—證監會表示，中泰國際證券（前稱齊魯國際證券）在處理第三者存款時，沒有遵守打擊洗錢的監管規定，故對其作出譴責及處以260萬元罰款。







—強積金預設投資策略（DIS，俗稱核心基金）即將於4月1日推出，屆時通知期過後強積金計劃成員仍未向受託人提供投資指示，其強積金將落入DIS類別進行投資，當成員年滿50歲或以上，DIS的債券投資比重將逐步調高至近退休時的80%。景順投資管理多元資產及香港退休金主管陳柏鉅昨日提醒計劃成員，由於現已步入加息周期，不利債券投資，若強積金自動過渡至債券投資佔比大的DIS，或得不償失，故建議成員留意有關風險，作出明智投資選擇。







—黑池平台Liquidnet公佈，其去年全年在香港的交易量按年跌20%，為亞太區內表現最差地區；而期內該公司整體亞太區交易量則按年升25%，成交額達320億美元（約2496億港元），其中日本的交投最活躍。不過，Liquidnet亞洲巿場營運總監Lee Porter指，本港今年首兩個月的黑池交易有「好開始」，數字令人「驚喜」，估計本港今年可在亞洲區稱冠。Liquidnet亞太區量化分析部主管張志偉指，滬深港通開通後，南下資金增加，但本港整體成交未見增長，反映市場缺乏大額交叉盤，令基金唯有轉投黑池交易。