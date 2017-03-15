—越秀地產（123）公佈，配售越秀房產信託基金（405）1.28億個基金單位，購買價為每個基金單位4.34元，較前日（13日）基金單位收市價折讓約6.47%，預計配售可得淨額為5.56億元，將用作一般營運資金。
—中航工業國際（232）昨日公佈，截至去年底止年度業績，期內盈轉虧，蝕6.86億元，每股虧損12.43仙，不派末期息。期內，持續經營業務收益為1.03億元，按年大減95%。
—中國旺旺（151）昨公佈，去年純利按年增長4%，至35.19億元人民幣，派末期息1.19美仙。收入跌7.9%，至197.1億元。旺旺的毛利率由43.9%升至47.8%，當中主要收入來源乳品及飲料類收入倒退13.4%，至92.98億元，佔90%銷售的「旺仔牛奶」收入倒退12%至84.78億元。
—耐世特（1316）公佈截至2016年12月底止全年業績，期內股東應佔利潤2.95億美元，較前年度增43.5%，每股基本盈利0.12美元，派末期息每股2.4美仙。
—中興通訊（763）昨公告，執行董事殷一民出任中興新一屆董事長，任期於當日開始。中興原董事長趙先明辭去董事長職務，但仍繼續擔任公司執行董事、總裁。
—深圳上市的碧水源昨日宣佈，旗下碧水源香港通過大宗交易，將所持全部約7967.47萬股盈德氣體（2168）出售，佔盈德氣體總股本的4.21%，每股作價6元，涉及資金4.78億元。
—證監會表示，中泰國際證券（前稱齊魯國際證券）在處理第三者存款時，沒有遵守打擊洗錢的監管規定，故對其作出譴責及處以260萬元罰款。
—強積金預設投資策略（DIS，俗稱核心基金）即將於4月1日推出，屆時通知期過後強積金計劃成員仍未向受託人提供投資指示，其強積金將落入DIS類別進行投資，當成員年滿50歲或以上，DIS的債券投資比重將逐步調高至近退休時的80%。景順投資管理多元資產及香港退休金主管陳柏鉅昨日提醒計劃成員，由於現已步入加息周期，不利債券投資，若強積金自動過渡至債券投資佔比大的DIS，或得不償失，故建議成員留意有關風險，作出明智投資選擇。
—黑池平台Liquidnet公佈，其去年全年在香港的交易量按年跌20%，為亞太區內表現最差地區；而期內該公司整體亞太區交易量則按年升25%，成交額達320億美元（約2496億港元），其中日本的交投最活躍。不過，Liquidnet亞洲巿場營運總監Lee Porter指，本港今年首兩個月的黑池交易有「好開始」，數字令人「驚喜」，估計本港今年可在亞洲區稱冠。Liquidnet亞太區量化分析部主管張志偉指，滬深港通開通後，南下資金增加，但本港整體成交未見增長，反映市場缺乏大額交叉盤，令基金唯有轉投黑池交易。