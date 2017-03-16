﻿耶倫：仍維持循序漸進加息 儲局加息四分一厘

聯儲局今日（周四）凌晨二時結束兩天議息會議後，預期會作出三個月來第二次的加息行動，將聯邦基金目標利率上調至四分三至一厘的幅度，因其就業數據持續理想以及新出爐2月份按年通脹見五年新高的支持。美股今晨收市大幅攀升，杜指升112點，從新向21000點進發。



美國聯儲局主席耶倫於局方公佈加息四分一厘決定後召開記者會，她在記者會上表示，這次加息決定並非儲局對經濟展望或所偏好政府路向作出重估後所產生的結果，強調儲局仍維持循序漸進加息的預估。她稱，只要經濟持續如期改善，進一步循序漸進加息將為洽當，直至聯邦基金利達到約三厘的長期中性利率目標。



杜指收市升112點



美國聯儲局公開市場委員今晨結束一連兩天議息後，宣佈加息四分之一厘，聯邦基金利率目標範圍加至四分三厘至一厘，符合市場預期。聯儲局這次是以九票對一票通過加息決定。儲局會後聲明指，美國經濟活動持續以溫和速率擴張，勞工市場持續轉強，職位增長保持穩固，商業固定投資顯然有堅穩表現。通脹則向前移更靠近百分之二的目標。在這次加息後，儲局仍預估今年需再有加息行動，全年加息次數估計仍為三次。



通脹向前移近2%目標



杜瓊斯工業平均指數中段曾見二○九二九點，升九十一點；納斯達克指數見五八九○點，升三十二點。滙控美國預託證價格曾見六十三點六五，較香港收市價跌零點○五港元；中移動美國預託證價格曾見八十四點三九港元，較香港收市價升零點八四港元。



歐洲主要股市後段窄幅靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升百分之零點一至零點一七。



今晨四時，杜指收報20950點，升112點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見63.88元，較香港收市價升0.18元；中移（941）美國預託證券見84.77元，較香港收市價升1.22元。



在議息結果公佈前，利率期貨市場已押注儲局有九成半機會加息四分一厘，可以話完全消化加息結果。投資者更關注的是，儲局會後的利率前瞻點陣圖，會否將上次十二月會議預測的今年加息三次，上調至四次。



高盛較早前的分析報告認為，儲局需要追上通脹升溫、增長強勁、樂觀情緒高漲、金融環境寬鬆，以及總統特朗普會推出財政刺激措施等，種種可能帶來影響的因素，高盛因而認為，儲局這次上調年內加息次數至四次的機會是一半一半。在儲局公佈議息結果前，美匯指數昨日早段曾跌見一○一點四四，跌百分之零點二六，到美市早段跌幅一度收窄至百分之零點○八，見一○一點六二。



美國CPI升2.7%



勞工部出爐的二月份消費物價指數（CPI）按年升百分之二點七，是二○一二年以來最大年度通脹；上月CPI按月升百分之零點一，亦高於預期的無升跌。



這數字與儲局認為通脹將邁向其百分之二目標的預測一致，加上上周五就業數據強勁，加息似乎勢在必行。