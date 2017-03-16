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﻿雅居樂多賺六成

2017-03-16 列印
　　雅居樂（3383）昨日公佈截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利22.84億元（人民幣，下同），按年增長64.25%，每股基本盈利58.8分，派末期息20港仙，另擬派集團成立25周年特別息25港仙。主席兼總裁陳卓林信心滿滿地表示，今年將有望超額完成600億元（人民幣，下同）銷售目標，希望每年保持20%增長，2019年銷售規模要衝到1000億元。

　　陳卓林說環保業務是未來重點，去年已投資20億元，今年將再投資40億元，至2018年合共投資逾100億元。目標3年後，非地產業務佔集團整體業務的30%，而5至6年後佔50%，並會視市況及公司發展情況考慮分拆上市。副總裁李雪君補充，環保業務主要做工業危險廢料處理及水環境治理，前景佳且行業未有嚴格規管。
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