﻿李克強送大禮 年內推中港債券通 業界料屬雙贏政策

香港投資界翹首以待的債券通，終於有眉目！國務院總理李克強昨天向港人再送大禮，明確表示在今年之內，計劃在香港及內地推出債券通，以便加強兩地資本市場的互聯互通，又形容香港是「近水樓台先得月」。金融界人士普遍認為，債券通有助推動香港債券市場發展，強化本港金融中心地位，內地債市亦可因此引入外資，屬雙贏政策。



以股票市場來說，2014年推出的滬港通，以及去年十二月推出的深港通，已經打通中港股市，而李克強昨天則預告，兩地債券市場亦會聯結起來，即是內地投資者可以購買在本港上市的債券，境外資金亦可以透過香港北上買債。



港交所：正積極準備



李克強指出，內地會不斷增加力度支持香港發展，並促進香港與內地合作。至於今年準備推出的債券通，是首次推行允許境外資金購買境內債券的政策，日後並將進一步探索開放債券市場。對於債券通在香港推出，他形容香港是「近水樓台先得月」，有利香港國際金融中心地位，也有利香港居民有更多投資渠道。李克強並強調，一國兩制的方針要全面理解和執行，一國兩制會「不動搖」、「不走樣」、「不變形」。



港交所表示，正積極參與債券通的準備工作，又指債券通可鞏固香港連通內地和國際的門戶優勢。金管局亦指，正與內地有關當局研究債券通的方案，進一步便利兩地投資者參與債券市場，並優化債券市場基礎設施的聯繫。



張華峰：吸引外國企業來港



特首候選人林鄭月娥昨日出席金融服務界諮詢大會時，表示對李克強提出發展債券通感到興奮，並強調自己是唯一在政綱直接提到債券通的候選人。她又引述政綱指，香港應爭取擴大中央政府、地方政府及金融機構於香港發行人民幣債券的規模、品種及頻率，提升人民幣產品的流通性。出席同一場合的特首候選人曾俊華亦表示，應擴闊互聯互通的內容，除了債券通之外，希望下一步會再有「新股通」，為大小券商帶來新商機。



代表金融服務界的立法會議員張華峰表示，推動債券通有助擴大香港金融市場的競爭力，並可吸引外國大型企業來港籌集資金。他又預期，在債券通之後，還會有ETF(交易所買賣基金)通等各種推動金融發展的措施。



中銀香港副董事長兼總裁岳毅表示，股票通和債券通都率先在港實施，一方面是香港作為國際金融中心和最大離岸人民幣中心，具良好金融基建；另一方面體現國家對香港國際金融中心和離岸人民幣中心的支持。滙豐環球投資管理債券投資管理董事孫樂衡表示，中國債券市場規模非常大，而境外投資者只佔百分之二，債券通可吸引更多外國資金流入內地，擴大內地債市規模。