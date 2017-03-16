﻿燃油對沖蝕近85億 國泰八年首度「見紅」

受到燃油對沖虧損近85億，以及頭等商務客位載客量下跌的雙重打擊，國泰航空（293）去年業績見紅，虧損5.75億元，是金融海嘯之後8年來首度錄得虧損，不派末期息。國泰主席史樂山預告，今年公司仍會有對沖虧損，金額則較細。



由於國泰已經縮短對沖年期，自前年第四季起已經沒有新的對沖合約，不過，今年第三季國泰將會重啟對沖活動，以保持有兩年對沖合約在手。受到虧損業績拖累，國泰股價午後最多跌6.9%至10.8元，收市前跌幅收窄，收報11.44元，跌1.4%，太古A（019）跌0.9%，收報79.5元。



國泰去年燃油對冲虧損84.56億元，計及2015年及14年虧損84.74億元及9.11億元，即過去3年共虧損178.4億元。財務董事馬天偉指出，對冲年期已由4年改成2年。他預期至今年第三季將重啟對沖，因為要有2年合約以對沖。今年對沖價每桶布蘭特原油89.6美元，對沖比例54%，2018年為每桶81美元，比例46%。



行政總裁朱國樑表示，公司不希望油價回升，因為即使計及對沖虧損，去年燃油總開支仍減少15%，至279億元，若不計對沖虧損，則更節省20%至195億元。燃油附加費去年二月停止徵收，對收益率構成不利影響。



不過，公司去年九月對香港及菲律賓以外地區訂購的機票重新徵收燃油附加費。港府亦重新給予貨運收取燃油附加費的安排，他希望客運按月按市場收取燃油附加費的運作可以繼續。



去年國泰的客運收入跌8.4%至669億元，連續兩年下跌；他指頭等及商務客位載客下跌雙位數字百分比，令收益及毛利率下跌，因為金融及銀行業都減省成本，少了公幹旅行，尤以倫敦及紐約的航班為嚴重。企業旅客的數量自2009年以來首度下跌，頭等及商務客位載客率大約只有50%，反而經濟客位有90%的高載客率。