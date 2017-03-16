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﻿永順暗盤每手賺175元

2017-03-16 列印
　　今天有兩隻新股上市，分別為弘和仁愛醫療（3869）和永順控股（8421），其中永順控股昨日於輝立交易場的暗盤價較招股價0.42元，高出8.3%，以每手5000股計，不計手續費，一手賺175元。

　　提供環境衛生服務及航空餐飲支援服務的永順控股，今天於創業板上市，根據輝立交易場的資料顯示，其昨日暗盤收報0.455元，較上市價0.42元，高8.3%，成交409萬股。另一方面，同為今天上市的弘和仁愛醫療，為內地醫院運營管理集團，據輝立交易場資料顯示，該股暗盤收報12.94元，較上市價12.8元，高1.1%，成交12.4萬股，以每手200股計，不計手續費，一手賺28元。
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