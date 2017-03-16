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﻿華融純利196億多賺35%

2017-03-16 列印
　　資產管理公司中國華融（2799）昨派發2016成績單。華融去年錄得收入952.7億元（人民幣，下同），按年增加26.3%，股東應佔純利196.13億元，增長35.43%，每股盈利0.5元，每股派末期息0.1506元。董事長賴小民稱，華融回歸A股大計取得實質性進展，目前A股發行申請材料獲中證監受理。華融擬發行68.94億股A股，並在上交所上市。

　　另外，去年華融在境內發債人民幣350億元，境外發債美元60億元。截至去年底，華融的資產總額突破萬億大關，達1.41萬億元，按年增長62.9%；平均資產回報率（ROAA）2.0%，平均股權回報率（ROAE）18.4。
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