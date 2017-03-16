﻿經濟通脹穩步改善 歐羅回升見1.0639

國際油價周三回升超過2%，紐約4月期油迫近每桶49美元，美國出爐的上周原油庫存意外減少，加上國際能源機構（IEA）預測油組減產將如期恢復油市供求平衡，支持油價回升。市場觀望聯儲局後續加息步伐，美元見溫和回軟，現貨金價在每盎司1200美元關口爭持。歐羅和英鎊均見回穩，歐羅升見1.0639美元，英鎊則重上1.22美元水位。



紐約4月期油昨日回升1.16美元或2.43%，見每桶48.88美元；倫敦5月期油亦升2.28%，見每桶52.08美元。美國能源情報署（EIA）公佈，上周原油庫存減少23.7萬桶，至5.282億桶，期間進口原油減少56.5萬桶和煉油活動也下降，扭轉此前連續9周增加的走勢，亦與分析師預測增加370萬桶背馳。



在聯儲局公佈議息結果前，美匯指數昨日早段曾跌見101.44點，隔日跌0.26%，到美市早段跌幅一度收窄至0.08%，見101.62點。市場雖然消化儲局加息0.25厘的結果，但美元好友觀望儲局主席耶倫會否繼續放鷹，會否將今年全年加息次數的預期，由原來的3次上調至4次。而美國新出爐的2月份通脹按年升2.7%，是5年來最強，一度讓美匯跌幅顯著收窄。



荷蘭周三舉行大選，儘管反伊斯蘭的自由黨上台執政機會不大，但其在選舉中強勢表現多少引發投資者憂慮，轉移買金避險，為金價帶來多少支持。



歐羅昨日回升0.33%，見1.0639美元（歐羅兌8.26港元）。儘管的歐羅面臨荷蘭、法國和德國相繼進行大選的政治因素影響，但近期該區經濟和通脹都在穩步改善，支持歐羅造好。法國安聯保險的行政總理周三預測法國極右黨派勝出大選機會甚微。德銀上調歐羅年內兌美元預測，由原來的1算上調至1.08算，第三季由0.98算上調至1.03算，但維持兌歐羅年底兌美元跌穿1算，至0.98美元的預測。



英鎊昨日亦回升0.85%，見1.2256美元（英鎊兌9.51港元）。英鎊早段曾因1月工資增長較預期慢，一度跌穿1.22美元，但該月失業率降至42年最低的4.7%，加上美元偏軟，支持英鎊匯價止跌回升。