﻿IFC外望——內地前首富獄中不忘買磚頭

做過吓中國首富嘅國美創辦人兼大股東黃光裕，雖然喺內地做緊獄中龍，但依然活躍商界投資，日前就有外電話佢同夫人杜鵑買咗喺紐約東76大街7號嘅一棟豪宅，成交價4150萬美元（約3.24億港元），睇嚟鐵窗生涯絲毫冇磨損佢投資嘅熱情！



三億幾入手紐約豪宅



據《紐約郵報》星期二報道，黃光裕入手嘅呢棟豪宅係名為Clarence Whitman Mansion嘅1.4萬平方英尺聯排別墅，放盤人係日本富豪，最初放盤價係5000萬美元，到今年1月再放盤時變咗4500萬美元。而黃光裕夫婦入手價係4150萬美元，相當於是每平方英尺成交價近3000美元（約2.34萬港元）。



呢棟樓高6層嘅新文藝復興時代風格嘅別墅，有119年歷史，係19世紀嘅建築，可以話係古董屋，有9間睡房同埋私家升降機，認真夠豪。



老美嘅報道話，黃氏夫婦利用一間有限公司買入呢棟別墅。不過，美國司法部正嚴查交易有無涉及洗錢等問題！



摩通預言騰訊三年升78%



股王騰訊（700）敢唔敢估頂？如果投資者看到證券大行報告，可能真係唔敢估頂！摩通發表最「牛」預言，睇好內地 FinTech發展，唱好股王騰訊三年飆78%，股價高見382蚊，昨日收市價係214.6元。其實又唔係好難嘅事，騰訊3年前分拆完都係100元多些，眨下眼已經去到兩百幾元，過去未夠三年已經升超過100%。咁如果你係一個長情嘅股東，由騰訊上市揸到宜家，前後都未夠13年，一手已經賺咗過百萬。即當年拎十萬元出來買騰訊，今時今日完全可以炒老闆魷魚唔使做。



摩通預計，內地FinTech行業每年會有44%增長，至2020年，整體收入將達到4600億元人民幣。當中，阿里巴巴及騰訊將合共取得內地金融科技行業整體市佔率50%至60%，兩者市值於2020年前料分別增加3260億美元及3910億美元。倘投資者考慮到兩間公司在金融科技方面的增長潛力，摩通料阿里及騰訊股價，未來分別會有65%及78%上升空間。



高瞻