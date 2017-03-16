﻿市場簡訊

—港華燃氣（1083）公佈，截至去年底全年股東應佔稅後溢利按年上升 21%至9.74 億元，每股盈利36.26仙， 擬派末期股息每股12仙，上升20%。期內集團整體燃氣銷售量增長 9%至71.2 億立方米。







—中廣核新能源（1811）公佈，截至去年底止全年股東應佔溢利為7950萬美元（約6.2億港元），按年下跌23.5%，每股盈利1.85美仙，派末期息每股0.47美仙，相當於每股3.64港仙。年內收入下跌6.7%至10.74億美元。







—亞洲衛星（1135）公佈，截至去年12月底止年度股盈利4.3億元，下跌2.23%，每股盈利1.1元，派末期息0.2元。







—前稱華銀控股的國美金融科技（628）公佈，截至去年12月底止的9個月業績，股東虧損為3168.2萬元人民幣，每股虧損2.09分，不派季度股息。







—中國力鴻（1586）昨公佈，以1826.24萬元人民幣作價，相當於約2055萬港元，購入北京市順義區泰達科技園竺園路12號院78號樓的物業，收購作價將以內部資源及按揭貸款支付。







—先進半導體（3355）公佈2016年全年業績，純利3241萬元（人民幣，下同），按年跌4.97%；每股盈利2.11分；不派末期息。期內，營業額7.96億元，按年升7.43%。







—陽光能源（757）發盈警，與2015年錄得盈利相比，預期2016年將錄得大幅虧損。主要由於年內對相關機器產能作技術提升之改造，而令集團產能未達預期，造成產量規模受到影響而無法達成經濟規模優勢。







—宏輝集團（183）昨日公佈，以6102.04萬元，收購香港亞畢諾道3號環貿中心30樓3個辦公室物業，總面積為4123平方呎。該公司表示，完成收購後，擬出租該等物業，並將為該集團提供未來穩定收入。







—中航科工（2357）去年純利11.19億元（人民幣，下同）按年跌2.1%，派末期息每股2分。期內，集團收入366.2億元，按年升6.4%，主要得益於航空零部件業務增長。







—巨星醫療控股（2393）去年純利2.01億元人民幣，按年增加23.5%，每股派末期息4.4港仙。期內，醫療耗材業務為主要增長動力來源，按年增加39.7%，至23.17億元人民幣，佔集團總體收益76.7%。







—中糧包裝（906）以6675萬元人民幣（約7500萬港元），向紀鴻國際購入浙江紀鴻包裝51%股權。昨日賣方亦因向奧瑞金出售目標公司的19%權益而訂立股權轉讓協議。







—中廣核電力（1816）去年純利72.8億人民幣升3.7%，每股盈利0.16元，派息0.051元。







—香港電訊（6823）與應用科技研究院、華為科技及高通科技簽署協作備忘錄，共同建立智能交通聯盟，以發展流動車聯網技術。香港電訊董事總經理艾維朗表示，聯盟會盡快展開C-V2X的技術測試，當測試有結果時，則會提交予政府。他指出，現時太早去討論是項技術所帶來的商機。艾維朗指，2G技術落後，最終會被淘汰，就如模擬電視和傳呼服務一樣。