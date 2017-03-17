﻿港股收復兩萬四 杜指21000曇花一現

美股繼周三上升逾百點後，杜指昨日早段先升後軟，初段曾升50點，兩周來首次重越21000點，但其後輾轉回軟，至今晨四時收報20934點，跌15點。當地新出爐的經濟數據表現參差，但油價先升後軟，對能源股刺激有限。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升50點，報21000點，惟其後輾轉回落，至今晨四時收報20934點，跌15點；納斯達克指數收報5900點，升0.71點。滙控（005）美國預託證價格報64.26港元，較香港收市價跌0.09港元；中移動（941）美國預託證價格報86.16港元，較香港收市價升0.56港元。



首領失業救濟人數較預期多



美國2月份的新住屋動工報128.8萬個年率單位，按月增長3%，創4個月新高，並多過市場預期的126.4萬個單位；上月建屋批准為121.3萬個單位，按月減少6.2%，少於市場預期的126.8萬個單位。



美國上周的首次申領失業援助者數目報24.1萬人，減少2000人，略多於市場預期的24萬人。四周移動平均首次申領失業援助者數目維持在23.7萬人。前周的持續申領失業援助人數減少2.8萬人，至203萬人，並低於市場預期的205萬人。



歐股揚升 英股創收市新高



歐洲股市造好，英法德3大指數收市全線升，資源股領漲。英國富時100指數收報7,415點，升0.64%，創收市新高。法國CAC指數收報5,013點，升0.56%；德國DAX指數收報12,083點，升0.61%。



在不明朗因素消除之下，港股跟隨美股上揚。恒生指數昨天高開逾300點，一開市已升穿24000點大關，其後升幅逐漸擴大，以全日高位24288點收市，急升495點，創2015年8月以來的收市新高。恒指昨天升幅達2.1%，亦是亞洲主要股市當中最大。



國企指數收市報10526點，上漲253點，相當於2.5%，並跑贏恒指。大市成交額急增至1022億元。



深港通南下資金首破10億



港股總市值昨天升至27.45萬億元，單日暴漲4350億元。深港通南下資金昨天使用了11.7億元人民幣的額度，首次突破10億元人民幣大關，亦是去年12月初深港通開通以來最多。至於滬港通南下資金，昨天亦有12.6億元人民幣。



個別股份方面，騰訊控股（700）以及友邦保險（1299）均升近3%，推高恒指121點。中資金融股亦受追捧，工行（1398）、中行（3988）、交行（3328）及平保（2318）均升逾2%。國際油價回升，「三桶油」反彈，全部升逾3%。對息口敏感的地產股回穩，新鴻基地產（016）及信和置業（083）升逾2%。