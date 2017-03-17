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﻿大銀行「逆市」減按息

2017-03-17 列印
　　美國加息，本港銀行滙豐、中銀及東亞掉頭減按息。有市場人士透露，有個別與銀行友好的優質客戶，貸款額達700萬至800萬元的H按個案息率低至H+1.28厘。分析認為，未來下調按息的空間有限，預計今年第二季減至H+1.25厘。

　　美國聯邦儲備局議息後加息四分一厘後，為維持聯繫匯率，金管局宣布，將貼現窗基準利率由1厘，調升至1.25厘。金管局總裁陳德霖表示，雖然現時難以預測香港短期利息的走向，但長遠而言本港息口會逐步跟隨美息上升。

　　另外，滙豐銀行和渣打銀行宣布，維持最優惠貸款利率不變，滙豐保留於5厘水平，渣打繼續是5.25厘。中銀香港投資管理總經理陳少平預計，要待美國加息4次，明年香港才有機會加息。
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