﻿恒大持股不持權 萬科投票權交深鐵 下一步或悉數轉讓

萬科（2202）股權之爭終於落幕，第三大股東恒大（3333）將萬科股份表決權交予深鐵集團，雙方持股合共逾29%，已超越第一大股東寶能系的持股。市場分析指，恒大持股不持權，意味着不插手本月即將召開的萬科股東會改選，變相增加深鐵入局董事會的機會。分析稱，相信恒大下一步會將所持股份悉數轉讓予深圳地鐵。



恒大昨晚公告，將旗下企業恒大地產所持有的萬科A股共15.53億股（約佔總股本14.07%的表決權），不可撤銷地委託予深圳地鐵行使，為期1年。同時，恒大集團已將上述萬科股份融資質押予中信證券（6030），期限1年。按萬科A股昨日收市價21.27元（人民幣，下同）計算，上述股份價值330億元。按恒大平均入股價23.35元計，是批萬科股份帳面仍蝕32.3億元。



股份五月始解禁



萬科目前股權結構顯示，寶能系持股25.4%，為第一大股東，深鐵從華潤手中接手15.31%萬科股份後，成為第二大股東，中國恒大則持股14.07%為第三大股東。



恒大系在收購萬科A股上耗資362.73億元，意味着深鐵若希望接手股權且恒大不虧本退出，加上財務成本，深鐵至少要付出超過362.73億元的代價。根據恒大手中的萬科股份自最後一次購買日（去年11月29日）起計，6個月之內不能轉讓，恒大至少要到今年5月解禁時才能沽貨。



恒大深鐵戰略合作



事實上，恒大地產回歸A股一事與直接控制深鐵集團的深圳國資委密不可分。早前有市場揣測，恒大為回歸A股或將萬科股權作籌碼，換取深圳政府及深交所放行，而深鐵則是深圳國資委旗下直屬的國有企業，深深房亦是深圳國資委上市房企中最後易主的一家。



此外，恒大昨日亦與深圳地鐵集團簽署戰略合作協議，雙方將在城市建設、軌道交通等方面開展戰略合作。不過，恒大董事局主席許家印沒有出席簽約，由副主席、總裁夏海鈞和深圳地鐵董事長林茂德，以及深圳市國資委領導等出席。



綠景賺八億增92%



主攻深圳的綠景中國（095）昨日公布，截至去年12月底止全年盈利8.02億元（人民幣，下同），按年增92%，每股基本盈利17.09分，派末期息每股5仙。該公司行政總裁唐壽春表示，集團去年90%銷售收入來自深圳，今年將推出兩個深圳項目「紅樹灣壹號」及「虹灣花園」，加上其他地區，預計總貨值達130億元，故將全年銷售目標定為45億元。



唐壽春指出，今年的拿地預算為50億元，將繼續以收購合併、市場競購等方式獲取土地，同時母公司亦會繼續注入資產。至於去年集團取得本港的流浮山項目，成為集團拓展海外市場的第一步，計畫興建低密度臨海別墅，預計總銷售額超過70億港元，最快將於2018年動工。