﻿海洋服務部蝕30億 太古基本盈利跌69%

幾年前一度帶領太古（019）盈利上揚的海洋服務，去年卻成為拖累公司業績的元兇。太古去年股東應佔盈利96.44億元，跌28%。扣除物業升值的基本溢利只有30.63億元，大跌69%，派息大削60%至每股1.1元。太古主席史樂山不排除會再出售部份船舶，並繼續控制成本。



太古昨日在業績公佈前，一度升上全日高位81.5元，業績公佈後股價回落，最多跌1%，收市報78.9元，跌0.8%。



對於海洋服務有否見底以及未來走向，史樂山仍持保守態度，不過他認為石油始終有需求，只要油價有所反彈，即使未能重回以往高位，仍可刺激海洋服務部門生意好轉。



派息大減至1.1元



太古海洋開發去年虧損30.33億元，較前年的虧損12.85億元大增1.5倍。去年下半年對資產帳面值的檢討，有見於太古海洋開發對離岸業的展望，市場低迷期較之前預期為長，復甦速度亦較預期慢，故作出23.13億元船隻減值支出。去年11月出售附屬公司Altus產生1.18億元虧損，出售是要聚焦於核心海洋業務的策略。



撇除減值支出、出售Altus虧損以及出售船隻所得溢利後，太古海洋開發去年仍有虧損7.49億元，較前年虧損2900萬元擴大近25倍。去年來自營運業務現金流淨額13.03億元。租船收入有35.74億元，減少31%，因船隻租金及使用率下降。期內船隊使用率為63.4%，跌11.5個百分點。平均船隻租金下跌15%，至每日2.31萬美元。核心船隊（拋錨補給拖船及平台補給船）使用率下跌12個百分點至63.2%。核心船隊的船隻租金為每日1.66萬美元，下跌17%。去年底共有7艘船隻處於關機停用狀態，其中4艘為拋錨補給拖船。太古飲料去年的盈利貢獻亦跌17%，至8.13億元。