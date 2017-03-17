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﻿太地基本盈利微升1%

2017-03-17 列印
  太古地產（1972）去年盈利150.5億元，升7%，基本盈利則只升1%，為71.12億元，派第二次中期息48仙，與前年相同。太地昨收報24.5元，跌1.6%。對於內地發展商在港積極高價投地，太古地產行政總裁白德利指，香港地產市場向來競爭激烈，太地對有吸引力的地皮仍會參與競投。

　　太地去年以65.28億元沽售九龍灣商厦，白德利指出，是因為有機會才出售該項目，且該商廈不是核心物業，公司現時集中鰂魚涌太古坊總值150億元的重建項目上，目前未有進一步出售項目的計劃。他預期，寫字樓及商場零售商場的租金走勢均正面。寫字樓供應有限，加上中資企業需求殷切，租金料有支持；商場方面，由於零售業表現改善，租金走勢大致向上。
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