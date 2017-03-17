﻿太地基本盈利微升1%

無良藥房「以錢代両」或「以両代斤」騙案，層出不窮，嚴重打擊香港旅遊業，亦令零售業蒙羞，人人除之而後快。海關不斷派員放蛇，蒐證檢控，把奸商繩之於法。然而，法庭昨天判海關針對一間藥房的放蛇行動表證不成立，撤銷控罪，凸顯海關蒐證和執法程序急須改善，而消費者委員會亦要加強公佈黑店名單，才可以防止奸商橫行無忌。 海關人員前年年底拘捕銅鑼灣一間藥坊兩名店員，指涉「以錢代斤」銷售秘魯紫瑪卡，收取放蛇關員的金額，比正常價高一百六十倍，兩店員被控一項屬誤導性遺漏行為，案件昨在法院續審，裁判官裁定案件表證不成立，指關員扭曲事實、捏造證據，原來藥房裝了四部閉路電視鏡頭，拍下的片段顯示關員見到價錢...

2017-03-17