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﻿煤氣賺73億 十送一紅股

2017-03-17 列印
  中華煤氣（003）去年受到內地人民幣偏軟及新能源業務不前的打擊，股東盈利只能靠香港貢獻而增長0.5%，賺73.4億元。盈利無增長下，公司仍決定10送1紅股，末期息維持每股23仙不變。

　　本地煤氣業務去年盈利上按年升6%，至38億元；主席李兆基在業績報告之中指出，2016年本港煤氣銷售量上升1.4%，達28814百萬兆焦耳；爐具銷售大升24.9%，至16.34億元，全年爐具銷售量達27.53萬台，受惠新落成住宅項目爐具銷售之顯著增長。截至去年底，客戶數目達185.9萬戶，增加2萬戶，輕微上升1.1%，預計今年本港客戶數目將保持平穩增長。
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