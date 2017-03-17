﻿英加息呼聲漸起 鎊匯升見1.2372

期金和現貨金價於周四分別反彈2.77%和1.18%，重上每盎司1230美元水位，國際油價早段見續升超過1%，紐約4月期油見每桶49.62美元，但到美市早段蒸發升幅，回到每桶48美元。英國和日本的央行昨日均維持息口不變，英鎊匯價回升見1.2372美元，日圓更升見112兌1美元水位。



金價昨日顯著造好，紐約4月期金曾升33.3美元或2.77%，見每盎司1234美元；倫敦現貨金繼周三升逾20美元或1.72%後，昨日續升14.39美元或1.18%，見每盎司1234.06美元，見1周高位。



金價今年來累升7%，得力例如總統特朗普就任、歐洲多國大選和英國啟動脫歐談判程序等政治風險，加上聯儲局隔夜維持緩步加息的步伐，令實際的負利率深化以及對美元構成壓力，提高投資者對黃金的需求。美匯指數繼周三跌0.94%後，周四續跌0.39%，低見100.35點。



匯商表示，市場原本預期儲局今次會放鷹，但結果並非如此，令美匯回軟，並預期最少在6月議息會期之前，市場不會有大波動。利率期貨顯示，目前市場預期6月有逾五成機會加息。



油價先升後回，紐約4月期油昨日早段回升76美仙或1.56%，見每桶49.62美元；倫敦5月期油亦升1.62%，見每桶51.62美元。但兩地油價到美市早段見蒸發升幅，分別倒跌0.16%和0.15%，紐約期油回軟到每桶48.78美元，倫敦期油價回到51.73美元。



匯價方面，英鎊昨日先軟後升，早段在1.22美元偏軟，到英國央行維持基準息口在新低的0.25厘不變，加上有一名理事支持加息後，英鎊應聲升見1.2372美元（英鎊兌9.6港元）的兩周高位，隔日升0.66%。英國央行雖然如預期維持息口不變，但會後被公佈的記錄顯示，決定並非一致，9名政策官員中有1人反對，該官員主張加息0.25厘。這發展促使市場押注，英國央行明年9月前啟動加息至0.5厘的機率，由前一日的60%攀上至80%，利好英鎊走勢。



日圓昨日亦升0.41%，見112.91兌1美元（每百日圓兌6.87港元）。日圓昨日走強主要是與美元回軟的消長關係。