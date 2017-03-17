﻿IFC外望——員工成本減三成 國泰勢裁員

國泰航空（293）昨日召開員工大會，公佈為期三年的企業轉型計劃減省成本目標，包括針對駐港總部中、高層管理職級的人員，成本要減省30%。換言之，平均每年要減10%。市場消息指出，3千多名本港中高層經理級員工最受影響，而後勤部門無可避免要減少人手，董事局5名常務董事可能會放棄去年花紅。



新架構夏季生效



國泰航空行政總裁朱國樑前日未願透露公司會否裁員，只表示航空業環境困難，所以要重整業務。該公司昨日回應查詢時指出，現階段的架構重組以香港總部及管理層為主，結果將於六月公佈。由於需時落實，新架構將於夏季生效。



這是國泰自啟德機場搬遷以來，20年來最大規模的企業轉型計劃，重點是使國泰和國泰港龍更聚焦實踐翺翔人生的品牌承諾。首階段的重要部份是圍繞四個關鍵業務範疇，包括商務、運作及服務、客戶、以至人才管理，重新設計組織架構。97年時國泰重組業務，也大舉裁員逾千人。



國泰航空去年12月決定，今年全部非管理職級駐港員工均獲加薪2%，涉及1萬4千人受惠，包括9千名空中服務員，但3200名中高級員工全部凍薪；合資格駐港員工共有1.95萬人，將獲發放第13個月年終獎金。



周大福傳238億購澳能源商



周大福企業進軍澳洲能源行業，由鄭裕彤家族持有的周大福企業，收購澳洲天然氣及電力供應商Alinta Energy。Alinta昨日在聲明中指出，該項交易尚待澳洲外商投資審核委員會（FIRB）批准才能成事。據外電引述消息指出，今次交易作價約40億澳元，相當於238.9億港元，是周大福企業在澳洲能源行業首個重大投資項目。



Alinta於其網頁公佈，已與周大福企業簽署具約束力的協議，周大福企業將全面收購Alinta 100%股權。Alinta指，周大福企業是次的投資決定，反映澳洲能源市場的吸引力，是對該公司及其管理團隊的強勁支持。



同時，周大福企業承諾，交易完成後所有高級管理層將繼續留任，包括公司總裁Jeff Dimery亦會留任。



續尋當地併購機會



周大福企業則表示，今次收購具有很大的戰略意義，待收購完成後將確保滿足現有客戶的能源需求，而該企業未來亦會繼續在澳洲尋求具發展潛力的能源事業作收購。



高瞻