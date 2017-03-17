﻿市場簡訊

—利邦（891）去年虧損擴大至4.42億元，不派末期息。期內，收入按年下跌7.2%，至17.77億元，主要由於中國旅客減少及中國內地的消費力低落，導致香港及澳門的零售市場持續受壓，令到該集團的零售表現帶來不利影響，而去年的同店銷售則按年下跌6%。







—平保（2318）旗下平安銀行公佈截至去年12月底止全年業績，淨利潤225.99億元人民幣，按年上升3.4%，每股盈利1.32元人民幣。期內，營業收入增加12%，至1077.15億元人民幣，其中，非利息淨收入增長13%，淨息差收窄6點子至2.75%。貸款減值損失上升52%，至454.35億元人民幣，不良貸款率為1.74%，撥備覆蓋率為155.37%。







—華鼎集團（3398）發盈喜，預料2016年將會錄得綜合經營溢利淨額，範圍介乎1億元及1.3億元，而2015年則錄得綜合經營虧損淨額為4110萬港元。經營業績的提升主要由於去年並無金融資產及商譽減值虧損撥備的重大金額，之前給予聯營公司的貸款撥備金額將可獲撥回部份。該集團將於本月底公佈年度業績。







—敏華控股（1999）公佈，截至去年12月底止全年總收入73.9億元，按年增長約2.5%。其中，來自美國市場的收入佔總收入約44.6%，較2015年下跌7.9個百分點。







—美國財政部數據顯示，中國今年1月恢復減持73億美元（約569.4億港元）美國國債，至1.05萬億美元（約8.19萬億港元），仍為美國第二大債權國，僅次於日本，後者同期增持117億美元美國債，持有規模增至1.1萬億美元。



—金蝶國際（268）首席財務官林波預期，該集團今年的雲業務虧損可降至5000萬元人民幣，並於明年達至收支平衡，同時他估計到2020年雲業務將佔收入比重逾50%。截至去年底止，雲業務錄得虧損8825萬元人民幣。至於該集團去年純利2.88億元人民幣，按年增加1.72倍。







—中國力鴻（1586）去年淨利升22%，管理層指今年火電需求大，帶動煤炭需求，但全年走勢難以預料，又指中國煤電主力結構未有改變。該公司行政總裁李向利指，按中國政府計劃，煤炭消耗增長會放慢，但消耗量仍會持續提升。中國力鴻投入機械人研發應用並已申請多項專利，其制樣工作站正在旗下設施內裝配，預計4月運作，未來或以此為基礎在業內產銷機械人。







—外電指，新加坡證券交易所近期積極推動，成為亞洲首個容許雙股權上市制度（DCS）的股票市場，料會吸引區內更多特別是新創科網公司，到當地進行首次公開招股上市。所謂雙股權，就是包括同股同權與同股不同權的股票架構公司。







—環聯與香港應科院昨簽訂合作計劃，共同開發數碼身份認證技術以協助金融機構簡化「認識你的客戶」（KYC）的合規流程並提升營運效率。環聯香港區總裁何佳意表示，期望次季完成有關解決方案，然後與數間銀行進行測試，並於年內推此技術。