﻿創上市以來最高位 騰訊破頂 恒指升越24300

恒指周五高開87點，報24376點，其後持續好淡爭持，曾幾度出現倒跌，最多跌50點，低見24237點，也曾於騰訊及多隻重磅藍籌向好下回升，最多升97點，高見24385點，於尾市收復失地，突破24300收市，收報24309點，升21點或0.09%；國企指數收報10513點，跌12點或0.12%，成交金額1212.57億元。
晉裕環球資產管理投資研究部策略師黃耀宗指，周五及周六舉行的G20會議及下周中資股相繼公佈業績將為影響後市走勢的關鍵，料後市向好機會較大，短線有望挑戰24650，支持位於23800。
北水支持內險股
藍籌股昨普遍向好，騰訊一度高見222.8元，創上市以來歷史新高，前高位為去年9月份的220.8元，收報222元，升0.54%；中移動（941）及國泰（293）齊升逾1%；聯通（762）更漲逾2%，成表現最佳藍籌。
滙控（005）行政總裁歐智華及其他兩名高層於過去一個月減持手上的滙控股份，滙控周五股價跌0.31%，報64.15元；業績遜預期的太古（019）跌逾1%；吉利（175）更逆市插逾10%，為跌幅最大藍籌股。
北水流入內險股，國壽（2628）升逾1%，財險（2328）及人保（1339）升逾2%，中國太平（966）更升逾3%。
部份煤炭股獲追捧，其中首都金融（8239）大漲26.83%；南戈壁（1878）亦急升12.79%。
濠賭股造好，建議派發2016年度末期息每股1元的金沙中國（1928）升1.01%，美高梅（2282）升5.34%，新濠國際（200）更升8.19%。