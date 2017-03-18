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﻿電盈稱減持香港電訊有利股價

2017-03-18 列印
　　電訊盈科（008）在今年2月份減持11.1%香港電訊（6823）權益，套現85.34億元。身兼電盈及香港電訊主席的李澤楷，昨天在香港電訊股東大會表示，電盈減持有利香港電訊小股東數目增加，對集團估值有好處。李澤楷說，美國經濟復甦，預計未來息口向上，配股集資用作還債可降低債務開支，使集團有更多資金投資。

　　李澤楷稱，持有的電訊頻譜是集團重要資產，集團亦一直很緊張本港頻譜發展，認為政府應訂立清晰時間表，向電訊商解釋頻譜政策。他表示，集團一直研究市場發展機會，但強調在收購方面比較保守，關注收購會否影響股價。

關注本地頻譜發展

　　另外，李澤楷表示，公司在發展ViuTV已投入3.5億元，預計在兩三年內將不會錄得盈利，相信有關投資須考慮長遠回報，現無計劃將其分拆上市。
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