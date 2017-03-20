﻿部門重組未擬大裁員 渣打新「一姐」：按息近見底

渣打集團（2888）過去兩年大舉重組、削成本再投資的策略成效漸見，本月才履新的渣打香港區行政總裁禤惠儀接受訪問時表示，首季業務勢頭良好，預計港區收入有機會連續第6季保持增長，又指雖有些部門因應科技發展而需要重組，但表明目前無計劃大裁員，料人手將維持約6000人。對按揭劈息戰持續升溫，甚至有大行減至H加1.28厘，她指，現時按息已很貼近底線，「再低就不健康」。



禤惠儀榮登港區一姐後首次接受訪問時談到渣打香港短、中、長期的發展。她說，短期而言，過去投放於渣打亞洲萬里通萬事達卡、強積金分銷業務等項的投資，漸見成效理想，香港業務收入連續5個季度及3個半年度出現穩步增長，期望第6個季度的收入保持增長動力，而初步指標顯示，包括客戶量及其資產管理值（AUM），並交易量均有良好的勢頭，因此對未來的收入表現具信心。收入的增長動力同時來自零售銀行及企業銀行業務，去年該行新增的優先理財客戶倍升，有助帶動存款、AUM及投資交易量；人民幣匯價轉趨平穩、中國氣氛好轉則有利企業客戶業務。



就中期節約成本目標，禤惠儀明言，並非單看成本，而是看成本對收入比率，冀望未來3至5年該比率呈下降趨勢，能有2個百分點的改善。她未有透露港區的成本對收入比率，只稱低於集團水平。去年集團的成本對收入比率達72.2%。



她說，儘管隨著科技的發展，一些部門需要重組而調配人手，如數據處理工作等，惟強調「不會一上場就話大裁人手」，亦無計劃大裁員，更重要是如何利現現有人手提升效率、增加收入，從而改善成本對收本比率，相信未來人手數目不會有太大變化，將維持約6000人。她續說，港區業務透過數碼化所節省的成本，會用來繼續投資香港，如該行的市務推廣及強積金分銷業務都在招聘人手，後者更會聘請數10至100人。



至於渣打香港的長期發展目標，禤惠儀反傳統，竟說「唔講冧把（數字），而是希望渣打成為一家員工鍾意為我工作，客戶鍾意與我往來的銀行」。



渣打香港區去年除稅前基本溢利按年下跌14%至86.66億元。



提升客戶科技體驗



按揭減息戰持續升溫，有大行減至H加1.28厘，她指，現時按息已很貼近底線，她說︰「再低就不健康」，因息口趨升，但她未有正面回應渣打會否不再減按息，只謂按息水平乃視乎客戶還款能力等因素，又稱該行的按揭市佔率保持穩定。此外，該行中小企開戶的不成功率現為單位數。



她又稱，上場後定下三大計，一是利用之前建立的區域脈絡打通大中華的商機；二是利用在中韓的科技體驗，將科技融入客戶的日常生活，讓客戶有貼心的體驗；三是推動銀行服務人性化。該行又計劃稍後引入Workbench，讓前線員工一部iPad在手，可隨時隨地接受客戶申請信用卡、私人貸款、開戶等。